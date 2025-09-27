X!

Meedia: Zaporižžja tuumajaam on juba kolm päeva ilma välise toiteta

Välismaa
Zaporižžja tuumajaam
Zaporižžja tuumajaam Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Välismaa

Ukraina Zaporižžja tuumajaam, mis asub Venemaa okupeeritud Enerhodari linnas, on olnud välise toiteta rohkem kui kolm päeva, edastas laupäeval Briti ajaleht The Guardian.

Toimuv tekitab muret Euroopa suurima - kuue reaktoriga - tuumajaama ohutuse pärast.

"Pärast seda, kui Venemaa poolel ühendati teisipäeval kell 16.56 lahti viimane elektriliin tuumajaama, kasutatakse jahutus- ja ohutussüsteemide toiteks avariigeneraatoreid ning selgeid märke liini taastamisest pole," öeldakse artiklis.

"Lääne eksperdid ja Ukraina ametnikud kardavad, et Kreml loob kriisi, et kindlustada oma kontroll jaama üle, mis on Euroopa suurim ning et Venemaa võtab riskantseid meetmeid vähemalt ühe reaktori taaskäivitamiseks vaatamata sõjaaegsetele oludele."

Pärast Jaapani Fukushima tuumajaama õnnetust Euroopa regulaatorite korraldatud stressitestid näitasid, et tuumaelektrijaam peab olema suuteline töötama ilma välise toiteta 72 tundi. 

Ukraina allikad ütlesid Briti väljaandele, et selle ajakava ületamist ei ole testitud.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) peadirektor Rafael Grossi ütles, et välise toite kadumine suurendab tuumaõnnetuse tõenäosust.

Zaporižžja tuumajaama esindaja väitis laupäeval Telegramis, et kõik süsteemid töötavad normaalselt, tuumkütuse jahutus toimub täies mahus, seda hoolimata välise toiteallika puudumisest enam kui kolme päeva jooksul.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS

