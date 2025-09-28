X!

Pole selge, millal jõuab Rail Baltic Riiga rajatavatesse jaamadesse

Rail Balticu Riia peaterminali ehitus Riia kesklinnas.
Rail Balticu Riia peaterminali ehitus Riia kesklinnas. Autor/allikas: ERR
Riiga rajatavais kahes suures Rail Balticu hoones – keskraudteejaamas ja lennujaama peatuses – jätkub ehitus. Siiski saavad need lähiaastatel valmis osaliselt ja hakkavad teenindama praeguse rööpmelaiusega rongiliiklust. Millal Rail Baltic neisse jaamadesse jõuab, pole teada.

Algusest peale on olnud eesmärk tuua uude Riia keskraudteejaama kokku nii Läti-sisene ehk praeguse rööpmelaiusega reisirongiliiklus kui ka Euroopa laiust kasutav Rail Baltic. Praegu plaanitud lahendus võimaldab uue maja küll ehk kolme aasta pärast kasutusele võtta, kuid ei rahulda Läti rongiliikluse vajadusi. Uude jaama kavandati 14 ühendusteed, lõunaossa mahub neid aga vaid viis.

"Et siia millalgi aastate pärast saaks sõita Rail Balticu rongid, tuleb lõpetada ehitus ka põhjapoolses osas," sõnas BERERIX-i koostööjuht Andis Linde. "Praegu rajatakse siia vaid kuus teed, millest viis on ühendatud perroonidega, teenindamaks reisijaid. Üks on kaubarongidele mõeldud transiidiühendus. Nii et siin saab olema vaid viis rööpmepaari."

"Et Riia keskraudteejaam saaks töötada ja teenindada, nagu kavandatud, üle kümne miljoni reisija aastas, vajatakse kümmet rööpmepaari," lisas Linde.

Seega saab uuest keskraudteejaamast eestlaste jaoks esialgu ümberistumise koht. Sinna hakkavad saabuma Valga kaudu tulevad rongid ning sinna tekib praeguse rööpmelaiusega ühendus Rail Balticu põhitrassiga veerandsaja kilomeetri kaugusel Salaspilsis ja sealt väljub kohalik rong ka Riia lennujaama.

"Oleme lõunapoolses osas valmis saanud kõik kandekonstruktsioonid, et olla valmis raudtee ühendamiseks. Praegu ehitame jaamahoonet valmis nii kaugele, et miinimumnõuded reisijate teenindamiseks oleks täidetud," rääkis Linde.

Riia lennujaama lähedal jätkub Rail Balticu jaamahoone ehitus hoolimata sellest, et keegi ei tea, millal kiirrong sinna saabub. Esialgu on eesmärk tagada ühendus Riia keskraudteejaamaga ja selleks hakatakse kasutama olemasolevat raudteed.

Praeguse raudteega liitumispunkt on plaanitud Imantasse. Sinna suunda ehitus kulgebki. Osa võimsaid betoontalasid on valmis ka Leedu suunal, kuid need jäävad rahaootele.

BSL Infra ehitustööde juht Aleksejs Tokarevs selgitas, et projekt on jagatud osadeks, kuid jaamahoone valmib viimasena. "Valmis on esimene osa ehk jaama konstruktsioonid. Praegu ehitame estakaade, et tagada rongide juurdepääs jaamahoonesse. Kui teed ja muu vajalik taristu hakkab rongide liikumiseks valmis saama, ehitatakse lõpuni valmis ka jaamahoone," sõnas ta.

Riia lennujaama suurejoonelised laiemisplaanid näivad olevat jõus ja siis ühendatakse rongijaam lennujaama uue terminaliga.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

