Läti riigikontroll asus Rail Balticu elluviimist auditeerima

Audit viiakse läbi selleks, et hinnata, kas projekti elluviimine on efektiivne ja vastab ettenähtud tähtaegadele, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.lv riigikontrolli teadet. Audit pöörab erilist tähelepanu ehitushangete ja -lepingute haldamisele, et hinnata nende kulutõhusust.

Riigikontrolli nõukogu liige Mārtiņš Āboliņš rõhutas, et Rail Baltic on üks regiooni suurimaid taristuprojekte, mille elluviimine on seni läinud vaevaliselt ja mis on täis tõsiseid väljakutseid kulude, ajakava ja juhtimise osas. "Seetõttu soovime selles auditis, mis on meie kolmas koostööprojekt Eesti ja Leedu kõrgeimate auditiasutustega, anda sõltumatu hinnangu selle kohta, kas projekt liigub oma eesmärkide poole tõhusalt ja avalikes huvides ning kas varem tuvastatud probleemidega tegeletakse," märkis Abolinš.

Audit keskendub sellele, kui tõhusalt korraldati Rail Baltica projekti esimese etapi ehitushankeid ja lepinguid Lätis ning kuidas hallatakse nende elluviimisega seotud riske.

Samuti analüüsitakse, kas projekti esimese etapi rahastamine on tagatud ning kas 2019. aastal kolme riigikontrolli ühises auditis ja 2024. aastal läbi viidud põhjalikus olukorraanalüüsis tuvastatud probleemidega tegeletakse.

Audit uurib AS RB Raili tegevust Rail Baltica projekti üldise elluviijana ning riiklikul tasandil Lätis – transpordiministeeriumi, rahandusministeeriumi, ettevõtete Euroopa raud (Eiropas dzelzceļa līnijas) ja Läti raudtee (Latvijas dzelzceļa) – tegevust.

Ülevaade hõlmab ajavahemikku 2022. aastast kuni 2026. aasta keskpaigani ning tulemusi oodatakse 2027. aasta alguses.

Tallinnast kuni Varssavini Euroopa rööpmelaiusega (1435 mm) ja kiirrongide sõitmist võimaldava raudteeliini ehitamist hõlmav Rail Baltic on läinud algselt kavandatust kordades kallimaks ja selle valmimine venima jäänud ning viimasel ajal on just Läti torganud silma teadetega, et ei suuda oma riiki läbivat lõiku kavandatud 2030. aastaks valmis ehitada.