Üksmeel riigikogus: volikogu kandidaadilt ei pea pärima, kus on ta kodu

Erakonnad nõustuvad, et praegune kord, kus inimene peab tõestama, et ta päriselt elab selles linnas või vallas, kus ta kohalikel valimistel kandideerib, ei ole mõistlik. Kuigi EKRE, keskerakondlaste ja Parempoolsete hinnnagul võiks olla õigus kandideerida vabalt, tundub laiem toetus olema mõttel, et kandideerida saab seal, kus inimene makse maksab.

Kohalikel valimistel tohivad praegu kandideerida ainult need inimesed, kelle püsiv elukoht on ka selles linnas või vallas, mille volikokku nad pürgivad.

See on tekitanud aga vaidlusi teemal, kas inimesed elavad ikka päriselt seal, kus nad ütlevad, et nad elavad. Näiteks süüdistatakse Nõo vallavanemat Maano Koemetsa, et ta on esitanud riigile oma tegeliku elukohaga seoses valeandmeid.

Erakonda Eesti 200 kuuluv põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg rääkis ERR-ile, et hakkab koguma riigikogus toetust ettepanekule, mille järgi ei peaks kandidaat enam tulevikus oma elukohta tõestama.

"Piisaks sellest, kui inimene näitab sidet selle kandiga, kus ta kandideerida soovib nii, et tema maksud laekuvad sellesse omavalitsusse, kuhu ta kandideerib. Ta ei pruugi seal aga igapäevaselt elada, võib näiteks teha tööd kuskil teises linnas ja elada seal vaid nädalalõputi," selgitas Kiviberg.

Sarnase ettepaneku tegi riigikogus hiljuti ka EKRE. Nemad pakkusid küll oma eelnõus välja, et inimesed võiks kandideerida kus iganes nad soovivad. Helme tunnistas septembri keskel riigikogus küll, et teised erakonnad selle ettepanekuga nõus ei oleks.

"Meie ettepanek selles eelnõus on lihtsalt kaotada ära see elukoha aadressi nõue, et nii nagu riigikogu valimistel kandideerid, millises omavalitsustes tahad, peaasi, et oled Eesti elanik. Aga olles rääkinud siin põhimõtteliselt peaaegu kõikide teiste erakonna fraktsioonidega, siis tundub, et soovitud või eelistatud lahendus oleks see, kui me fikseerime seaduses, et jah, elukoha andmed registris ongi see, mille järgi võetakse, ja keegi ei pea hakkama nina nokkima, kas seal päriselt elatakse või mitte või kui palju seal päriselt elatakse, vaid registri andmed ongi see alus," rääkis Helme.

Helme ja Kivibergi jutuga läheb kokku ka Isamaa juhi Urmas Reinsalu positsioon, kes ütles, et inimene võiks kandideerida seal linnas või vallas, kus ta ka makse maksab.

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov, Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja sotside juht Lauri Läänemets ütlesid samuti, et praegune kord ei ole rahuldav ning seda peab muutma.

Kõlvarti sõnul oleks üks variant seejuures ka kandideerimise täiesti vabaks laskmine ehk siis see ettepanek, mille pakkus riigikogus välja ka EKRE.

Ka riigikoguväliste Parempoolsete juht Lavly Perling ütles, et kandideerimine ei peaks olema inimese elukohast sõltuv.

"Kui keegi elab igapäevaselt Tallinnas, aga tunneb, et tal on seto juured ja ta tahaks hoopis Setomaal kandideerida, siis tasub valijat usaldada," ütles Perling.