Tallinnas vahetus parkimiskorraldaja, kahe nädala trahviraha jäi saamata

Tallinna linnas on 25 aastat avalikku tasulist parkimist korraldanud AS Ühisteenused. Septembri algul võttis teenuse pakkumise üle hanke võitnud Europark Estonia. Hajameelselt parkimise eest tasumata jätnud linlased panid paari nädala jooksul üllatusega tähele, et trahvikviitungit autoaknale ei ilmunud.

Europargi tegevjuht Karol Kovanen ütles, et vanade andmete kättesaamine ja uude süsteemi üle kandmine võttis lihtsalt aega.

"Põhjus seisnes mitte meie võimekuses neid trahve väljastada, vaid selles, et kogu andmebaasi, sealhulgas kõigi elanike kõikvõimalikud parkimisload saime kätte lepingu algamise päeval. See andmemaht on lihtsalt nii suur, et selle paika sättimiseks oli planeeritud nädal, aga läks kaks," selgitas Kovanen.

"Parkimisi saime kontrollida, aga kui kontrollrakendus näitab, et sõidukil parkimisluba ei ole, siis me tegelikult ei teadnud, kas inimene on jätnud oma lühiajalise parkimise eest maksmata või on ta kohalik elanik ja tal on elaniku parkimisluba, aga meie süsteem seda veel ei näita," lisas Europargi juht.

Tallinna transpordiameti liikuvuse strateegilise planeerimise osakonna parkimise ja liikluse arendusjuhi Martin Nelise sõnul oli linn juba arvestanud, et üleminek ongi ajamahukas.

"Üleminek on olnud pingeline, aga praeguseks siiski süsteemi põhifunktsioonid toimivad," ütles Nelis.

Praegu on kontrolörid taas väljas ja kontrollivad parkimistasu maksmist. Kahe nädala trahvirahast jäi linn siiski ilma, tunnistas Martin Nelis.

"Täpsed summad saab öelda oktoobrikuus, aga hinnangu saab anda eelmise aasta põhjal: siis laekus septembri kahe nädala jooksul ehk poole kuu eest linnale ligi 42 000 eurot. Seda võib pidada selle ülemineku hinnaks, aga uue hanke ja lepinguga on teenustasu nii palju väiksem, et see annab linnale iga kuu vähemalt 50 000 eurot kokkuhoidu," ütles Nelis.

Kui endine teenusepakkuja Ühisteenused sai teenustasu 16 protsenti parkimiskäibest, siis Europark pakub teenust veidi vähem kui kuue protsendiga. Odavam operaatori teenustasu peaks andma linnale aastas hinnanguliselt pool miljonit eurot kokkuhoidu. Lepingu järgi peab Europark siiski tagama teenuse toimimise ja tõrgete korral tuleb maksta trahvi, märkis linna esindaja.

"Osa teenustest on suurema kaaluga ja osa väiksema kaaluga. Vastavalt sellele on ka ette nähtud leppetrahv. Praegu nõudis linn selle esimese kahe nädala eest 5000 eurot trahvi. Leppisime kokku uued tähtajad. Praegu käib pingeline töö ja suure tõenäosusega saavad need funktsioonid ikkagi kõik töökorda," lausus Nelis.

Lepingu järgi peab Europark Tallinna linnale tagama vähemalt 400 000 eurot parkimistasu kuus. Karol Kovanen kinnitas, et enamik inimesi maksis parkimistasu ka ilma trahvihirmuta siiski korralikult ja linna oodatud summa tuleb täis.

"Tasuta parkimist kindlasti ei olnud, kõik parkimistingimused kehtisid, makselahendused toimisid ja inimesed ka maksid, nii et selles mõttes mingit tagasilööki ei olnud. Praeguse seisuga paistab, et linna kehtestatud miinimummäär 400 000 eurot tuleb septembrikuu jooksul ilusti ka täis," sõnas Kovanen.