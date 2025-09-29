Läti võimuliit käärib

Läti rahvusringhääling LSM teatas, et kolmeliikmelises koalitsioonis valitsevad taas erimeelsused ja riiki võib oodata ees valitsusremont.

Roheliste ja Põllumeeste Liit (ZZS) võib nõuda valitsusremonti, kui peaminister Evika Siliņa (Uus Ühtsus) viib ellu oma ähvarduse ja vallandab sotsiaalministri Reinis Uzulnieksi (ZZS), ütles esmaspäeval ZZS-i juhatuse liige Uldis Augulis Läti televisioonile.

Viimane valitsusremont Lätis leidis aset veebruaris. Lähiajal hakkab aga Läti seimi väliskomisjon arutama Istanbuli konventsioonist väljaastumise ettepanekut.

Seim andis möödunud neljapäeval tänu valitsuskoalitsiooni kuuluva ZZS toetusele väliskomisjonile üle opositsioonisaadikute ettepaneku Istanbuli konventsiooni denonsseerimiseks, mis tähendaks sellest väljaastumist.

Siliņa aga ütles, et ZZS-i hääletus Istanbuli konventsioonist lahkumise poolt on koalitsioonileppe rikkumine. Siliņa plaanib esmaspäeval kohtuda ZZS-i juhtkonnaga, et arutada nende toetust konventsioonist lahkumisele.

Siliņa ütles juba augustis Läti meediale, et kui ZZS toetab opositsiooni ettepanekut, siis ta võib vallandada Reinis Uzulnieksi. ZZS eiras Siliņa ähvardust, siiamaani pole Siliņa oma ähvardust ka ellu viinud.

ZZS on andnud märku, et jätkab Reinis Uzulnieksi toetamist. LSM kirjutab, et on veel võimalus, et praegune võimuliit võib laguneda, seda vaid aasta enne järgmisi parlamendivalimisi.

Politoloog Iveta Kažoka ütles Läti raadiole, et võimuliidus on juba pikemat aega valitsenud erimeelsused. Pole aga selge, miks ZZS otsustas just nüüd toetada Istanbuli konventsioonist lahkumist. Võimalik, et ZZS otsib endale uusi koalitsioonipartnereid

"Teoreetiliselt oleks ZZS-ile kasulikum olla koalitsioonis, mida ei juhi Uus Ühtsus, sest ZZS-i valijatele pole algusest peale meeldinud olla Uue Ühtsuse valitsuses. Samal ajal pole neil palju manööverdamise ruumi. Paberil koalitsioon eksisteerib, kuid peaminister peab täna otsustama, kas see eksisteerib ka päriselus," ütles Kažoka.