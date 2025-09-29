ÜRO Peassamblee sai tänavu palju rohkem tähelepanu kui varasematel aastatel

New Yorgis on lõppemas nädal aega kestnud ÜRO 80. Peaassamblee, mille käigus said suure saali ees esineda erinevate riikide juhid. Kui tavaliselt on see iga-aastane üritus jäänud kõige muu varju, siis sel aastal andis turbulentsus maailmas tunda isegi selles formaadis.

Üheks pingelisemaks teemaks tänavusel ÜRO Peaassambleel oli Iisrael. Olukorras, kus Suurbritannia, Kanada ja Austraalia olid tunnustanud Palestiina riiki. lahkusid paljud Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kõne ajal saalist.

"Palestiinalastele oma riigi andmine miili kaugusel Jeruusalemmast pärast 7. oktoobrit on sama, kui anda riik Al-Qaedale ühe miili kaugusel New Yorgist pärast 11. septembrit. See on puhas hullumeelsus. See on pöörane ja me ei tee seda," sõnas Netanyahu.

Palestiina Omavalitsuse liider pidi esinema video vahendusel, kuna ta ei saanud USA viisat.

"Vaatamata kõigile kannatustele, mida meie rahvas on pidanud taluma, mõistame me hukka Hamasi 7. oktoobri teod. Teod, mis olid suunatud Iisraeli tsiviilisikute vastu ja pantvangide võtmine, kuna sellised teod ei esinda Palestiina rahvast ega nende õiglast võitlust vabaduse ja iseseisvuse eest," lausus Palestiina Omavalitsuse president Mahmoud Abbas.

Ukraina sõda, mille USA president Donald Trump lubas lõpetada 24 tunniga, oli kahtlemata teine suur teema.

"21. sajand ei erine palju minevikust. Kui riik tahab rahu, peab ta ikkagi töötama relvade kallal. See on haige, aga see on reaalsus. Mitte rahvusvaheline õigus, mitte koostöö, vaid relvad otsustavad, kes jääb ellu," sõnas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Andestamatul moel pole isegi paljud NATO riigid lõpetanud Venemaa energiatoodete tarnimist. Mõelge sellele, et nad rahastavad sõda iseenda vastu. Kas sellist asja on varem kuuldud?" ütles USA president Donald Trump.

"Mis puudutab Ukraina naasmist oma 2022. aasta piiride juurde, siis ma ei usu, et keegi enam sellele loodab, sest nende piiride juurde naasmisele lootmine oleks poliitiline pimedus ja täielik arusaamatus toimuvast," lausus Venemaa välisminister Sergei Lavrov.

Donald Trump sattus sekeldustesse teleprompteri ja eskalaatoriga.

"Mul pole kõne pidamise vastu ilma teleprompterita midagi, sest teleprompter ei tööta. Ma olen siiski väga õnnelik, et saan siin teiega koos olla ja nii räägibki rohkem südamest. Võin vaid öelda, et see, kes seda teleprompterit praegu juhib, on suurtes raskustes," sõnas Trump.

"Kõik, mis ÜRO-l mulle pakkuda oli, oli eskalaator, mis üles sõites keset teed peatus," lisas Trump.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron jäi aga ummikusse, kuna Donald Trumpi pärast oli tee New Yorgis suletud. Ei aidanud ka telefonikõne Trumpile endale.

Kõne pidas ka pikast sõjast räsitud Süüria uus juht, kes palus sisuliselt võimalust normaalselt areneda ning süüdistas Iisraeli jätkuvates rünnakutes ja katsetes suunata riik taas kaosesse. Ka Zelenski rõhutas oma kõnes, et Süüria väärib tugevamat rahvusvahelist toetust.

"Süüria riik moodustas faktide kogumise komisjonid ja andis ÜRO-le loa uurida Latakias ja Sweidas aset leidnud usuvägivalda ning me saavutasime oma enneolematu läbipaistvusega uurimisega sarnased tulemused. Luban tuua kohtu ette kõik need, kelle käed on määritud süütute verega," lausus Süüria president Ahmed Al-Sharaa.

Samal ajal tänas Zelenski hiljuti Iisraeli Patriot raketitõrjesüsteemide eest. Venemaast on saanud Iraani liitlasena aina selgem Iisraeli vastane.

Kui kunagi kirjeldati Süüria sõda, kui konflikti, kus kõik kõiki tulistasid, siis millegi taolise poole on täna samm sammult astumas suur osa maailmast.