Teisipäeval on ilm kuiv, aga jahe

Meie ilma kujundav Venemaal olev kõrgrõhuala nihutab oma keskme eeloleval ööpäeval meile lähemale. Sadu pole, kuid mõnel pool tekib udu. Pöörise lõunapoolset serva mööda lisandub külma õhku ja öö toob sisealadele laialdaselt miinuskraade. Päev toob sooja 10 kraadi ringis.

Eelolev öö on Eestis laialdaselt selge, saartel ja Lõuna-Eestis on veidi pilvisem, aga sajuta ilm. Mandril tekib paiguti udu. Puhub idakaare tuul 1-7, läänerannikul kuni 9, puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni 3 kraadi vahel, rannikul on sooja kuni 10 kraadi.

Hommik on selge, saartel ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mõnel pool on udu. Puhub idakaare tuul 2-8, läänerannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 4, rannikul on sooja kuni 10 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub idakaare tuul 2-8, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 8 kuni 12 kraadi.

Kolmapäev toob laialdaselt päikeselise ja kuiva ilma, läänepoolsel rannikul võib veidi vihma tibutada. Öine õhutemperatuur jääb mandri sisealadel -3 kuni 2 kraadi vahele, läänepoolsel rannikul on sooja 2 kuni 6, saartel kuni 9 kraadi, päev toob sooja 9 kuni 12 kraadi.

Neljapäev ja reede on samuti peamiselt kuivad: ööd on külmad, miinuskraade sisealadel 2-3, rannikul sooja kuni 9 kraadi, päevasel ajal on sooja 9-12 kraadi.

Nädalavahetusel suureneb hoovihma võimalus. Õhutemperatuuri käik sarnaneb eelnevatele päevadele.