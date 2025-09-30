Leedu kavatseb kulutada lähiaastatel õhutõrjele 500 miljonit eurot

Leedu kavatseb lähiaastatel kulutada õhutõrjele 500 miljonit eurot, kuid see ei taga riigi õhuruumi sajaprotsendilist kaitset, teatas esmaspäeval riigi relvajõudude ülem Raimundas Vaikšnoras.

Vaikšnoras ütles, et riik kavatseb esmalt tugevdada piiriala ja strateegilisi objekte. Sõjaväelase hinnangul on kaitsekulutuste täielikuks katmiseks vaja sellest summast palju rohkem vahendeid ja nimelt 10 protsenti riigi sisemajanduse koguproduktist.

"Ootustele vastamine on kahtlemata väga oluline. Tähelepanu pööratakse samuti strateegilistele objektidele ja mitte ainult piiridele," ütles sõjaväelane.

Samal ajal märkis Vaikšnoras, et Leedu relvajõud keskenduvad ühtlasi kaitsesüsteemide mobiilsusele, mis võimaldab neil vajadusel kiiresti ümber paigutuda.

"See annab meile ühtlasi võime tuvastada madalalt lendavaid objekte ja neid neutraliseerida," selgitas Vaikšnoras.

Leedu relvajõudude ülema sõnul ei ole NATO sõjalisel liidul veel ühtset lahendust vaenlase droonide tuvastamiseks ja neutraliseerimiseks.

Euroopa Liidu kaitsevolinik Andrius Kubilius ütles möödunud reedel uudisteagentuurile AFP, et Euroopa peab Venemaa ohtudega silmitsi seistes kiiresti arendama oma droonitõrjet.

"Me peame tegutsema kiiresti. Peame võtma arvesse kõiki Ukraina õppetunde ning rajama selle droonimüüri koos Ukrainaga," ütles Leedust pärit kaitsevolinik.