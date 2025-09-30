Otse kell 11: kes saavad riigilt suure investeeringutoetuse?
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EISA) avas tänavu märtsis suuremahuliste investeeringute toetuse taotlusvooru. Teisipäeval selguvad esimese vooru tulemused ja toetuse saajad. Kell 11 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Välisinvesteeringute olukorrast ning värsketest uudistest räägivad pressikonverentsil majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, EISA välisinvesteeringute keskuse juht Joonas Vänto ning ettevõtete esindajad, kes on saanud positiivse otsuse suuremahuliste investeeringute meetmest toetuse saamiseks.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi loodud meetme eesmärk on anda hoogu enam kui 100 miljoni eurose investeeringumahuga projektidele, mis peavad looma ka vähemalt 30 töökohta.
