Põlvamaal tehakse taastusravi haigetele ja vigastatud toonekurgedele

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Põlvamaal Mehikoorma lähistel asuvas Muna talus pakutakse taastusravi haigetele või viga saanud toonekurgedele. Viie aasta jooksul on sealses hoiukodus traumadest paranenud ja pärast kosumist taas lendu tõusnud üle 80 toonekure.

Räpina vallas Meeksi külas elavad Reelika ja Anti Ljubajev, kes on oma kodu õuele ehitatud ravi vajavatele toonekurgedele suure puuri ja loonud tingimused, et linnud saaksid vajaliku ravi.

"Inimestel on võimalus ühendust võtta, kui nad näevad abivajavat kurge kuskil tee ääres. Või on juba hilissügis ja lind pole veel rändele läinud – siis samuti inimesed tunnevad muret ja võtavad ühendust. Meie üritame alati aidata ja vaadata, et missugune olukord on ja käime ka järel ja püüdmas neid ja toome nad enda juurde nii-öelda rehabiliteerimisse," lausus Anti Ljubajev.

Kurgede vigastused võivad tekkida väga erineval moel, kõige sagedamini saavad linnud viga maantee ääres olles või kui lennatakse elektritraatide vastu.

"Kõige kauem on talvitujad meil need, kes tulevad (ravile) sügisel. Nad enne aprilli vabaks ei saa. Kui lõunamaalt tulevad tagasi teised toonekured, siis me vabastame hoolealused. Aga suvel lühemat aega on meil toonekurepojad, kes on toonekurevanemate poolt pesast välja visatud, kas toidunappusest või mingist tervislikust põhjusest, mida inimsilm ei tuvasta. Nendega läheb kaks-kolm kuud," rääkis Reelika Ljubajev.

Nüüd, kui sügis on käes, siis on kaheksa ravil olevat  toonekurge muutunud rahutuks. 

"On näha, et kui on sellised ilmad, et päike paistab ja on natuke tuulevaiksem või kui natuke tuul puhub, et siis on nad ärevad, kõnnivad puuri ääres, teevad tiivaharjutusi. On näha, et nad tahavad ka juba vabadusse minna, aga nad peavad veel natuke ootama," ütles Anti Ljubajev.

Toimetaja: Marko Tooming

