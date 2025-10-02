X!

Euroala inflatsioon kiirenes pisut

Majandus
Inflatsioonitaseme üks mõjutajaid on ka kütuse hind.
Inflatsioonitaseme üks mõjutajaid on ka kütuse hind. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Euroala inflatsioon kiirenes septembris teenuste hindade tõusu ja energiakulude väiksema languse tõttu 2,2 protsendini ning see suurendab tõenäosust, et Euroopa Keskpank (ECB) otsustab intressimäärad mõneks ajaks praegusele tasemele jätta.

Inflatsioon eurot kasutavas 20 riigis tõusis augusti 2,0 protsendilt septembris 2,2 protsendini, mis on kooskõlas Reutersi küsitletud majandusteadlaste ootustega.

Tähelepanelikumalt jälgitav tuuminflatsioon, mis ei hõlma volatiilseid toidu- ja kütusehindu, püsis samal ajal stabiilselt 2,3 protsendi juures, hoolimata teenuste inflatsiooni kiirenemisest, näitasid Eurostati kolmapäeval avaldatud värsked andmed.

Kuigi Euroopa Keskpank on viimased neli aastat võidelnud ülemäärase inflatsiooniga, ei tekita see tõus tõenäoliselt poliitikakujundajate seas liiga palju muret, kuna laiemad majandustrendid viitavad sellele, et tegemist on ajutise tagasilangusega ja numbrid võivad peagi naasta ECB eesmärgiks oleva kaheprotsendise inflatsioonitaseme juurde ning seejärel ka alla selle, märkis Reuters.

"Selliselt nagu me tulevikku modelleerida saame, tunduvad inflatsiooniriskid mõlemas suunas üsna kontrollitud," ütles ECB president Christine Lagarde teisipäeval. "Kuna intressimäärad on nüüd kahe protsendi juures, oleme heas positsioonis reageerima, kui inflatsiooniriskid muutuvad või kui ilmnevad uued šokid, mis ohustavad meie eesmärki," lisas ta.

Sellegipoolest kasutavad mõned poliitikakujundajad septembrikuu näitajat tõenäoliselt argumendina intressimäärade edasise leevendamise vastu ja on peaaegu kindel, et keskpank hoiab intressimäärasid oma kolmandal järjestikusel koosolekul, mis toimub 30. oktoobril, muutumatuna.

Finantsinvestorid on selle väljavaatega nii rahul, et nad hindavad vaid kümneprotsendilisena tõenäosust intressimäärade langetamiseks veel sel aastal ja peavad vaid 30-protsendi suuruseks tõenäosust nende langetamiseks 2026. aasta keskpaigaks.

Selle asemel, et karta uut hinnatõusu, muretsevad mõned ECB poliitikakujundajad tegelikult inflatsiooni liiga madalale langemise pärast.

Pank prognoosib intressimäära langemist järgmisel aastal 1,7 protsendini ja püsimist sihttasemest allpool kuus kvartalit järjest, mis on piisavalt pikk periood, et jaemüüjad ja tööandjad saaksid oma hinna- ja palgakujundust muuta.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

