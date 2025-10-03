X!

Energiakontsern Utilitas on elektrifitseerimas oma kaugküttevõrku

Majandus
Väos asuv Utilitase koostootmisjaam.
Väos asuv Utilitase koostootmisjaam. Autor/allikas: Utilitas
Majandus

Energiakontsern Utilitas on elektrifitseerimas oma kaugküttevõrku, rajades uusi tootmisseadmeid nii Tallinnasse kui ka Jõgevale. Utilitas Eesti juhi Robert Kiti sõnul võiks viie aasta pärast tulla veerand kuni kolmandik kaugküttest elektrit tarbivatest seadmetest.

Eestisse imporditav maagaas on kallis, mistõttu otsivad kaugküttetootjad nagu Utilitas viise, kuidas maagaasi osakaalu kaugküttes järgnevatel aastatel vähendada.

Robert Kitt selgitas, et Utilitas on maagaasi lähiaastatel asendamas elektriliste tootmisseadmetega.

Tallinnasse Paljassaarde ehitatakse näiteks reo- ja merevee soojuspumbajaam, mis peaks valmima järgmise aasta lõpus. Lisaks sellele on pealinna küttesüsteemis juba töös kaks elektrikatelt. Ka Jõgevale on rajatud uus soojuspump, mis on tehniliselt valmis ning millele lisandub varsti soojussalvesti.

Kitt prognoosis, et viie aasta pärast võiks veerand kuni kolmandik kogu Utilitase kaugküttest tulla Eestis elektrifitseeritud tootmisseadmetest ehk elektrikateldest ja soojuspumpadest.

"Meil on põhjanaabrid soomlased, kus 2022. aastal elektri osakaal kaugküttes oli null protsenti. Praeguseks on nad jõudnud kaheksa protsendini ja järgmisel aastal, arvestades ehituses olevaid projekte, on neil 12 protsenti kaugküttest elektrifitseeritud. Ju seal siis on midagi, miks seda tasub teha," ütles Kitt.

Kitt selgitas, et Tallinnas moodustab imporditud maagaas kaugküttest praegu umbes kolmandiku ja on kõige kallim kütuseliik.

Elekter nii kallis ei ole, sest soojust saab toota just nendel tundidel, kui elekter on odav.

"Miks on Soomes nii suur elektri osakaal on see, et tarbimist on võimalik nihutada nendele tundidele, kus elektrihind on odav. Siin ongi oluline rääkida mitte keskmisest elektrihinnast, vaid paindlikkusest suures süsteemis toota elektrist soojust nendel tundidel, kus elektrihind on odav. Elektriseadmed on selleks väga head, neid saab väga lihtsalt sisse ja välja lülitada," selgitas Kitt.

Kuigi maagaasi osakaal kaugküttes on järk-järgult vähenemas, siis biomassi ehk hakkpuidu osakaal veel mitte.

"Järgmise viie aasta jooksul pigem mitte, sest need tootmisseadmed on suhteliselt noored ja värsked. Hästi oluline on energiasüsteemi disainimisel olemasolev ressurss maksimaalselt ära kasutada," ütles Kitt.

Samal teemal

valimised 2025

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:29

Funk Embassy andis välja kolmanda "Groove of ESSR" kogumiku

08:27

Taylor Swift avaldas albumi "The Life of a Showgirl"

08:06

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

08:02

Müncheni lennujaam jätkas droonide tõttu katkenud tööd Uuendatud

07:41

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

07:29

OTSE kell 12: pressikonverents olukorrast Ukraina sõjas

07:21

Vene varilaevastiku tankeri teekond ühtis drooniintsidentide toimumispaikadega

07:05

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

06:57

Energiakontsern Utilitas on elektrifitseerimas oma kaugküttevõrku

06:44

Kohus karistas Valga pensionäri Konstantin Pätsi kuju sodimise eest

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.10

Sõja 1317. päev: meedia teatel hakkab USA andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

02.10

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

02.10

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

01.10

Merilo: Vene hävitajate alla tulistamine oleks olnud strateegiline viga

02.10

Euro on USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

02.10

Pevkur kinnitas, et USA-ga suurendati märkimisväärselt relvade ostu limiiti Uuendatud

02.10

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti Uuendatud

02.10

Spiegel: Saksamaal nähtud kahtlased droonid tegelesid luuramisega

02.10

Tallinnas algavad oktoobris Kristiine tunnelite rajamistööd

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

08:06

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

02.10

Kategooriaid muutnud tõstmise MM algas maailmarekordiga

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

loe: kultuur

08:29

Funk Embassy andis välja kolmanda "Groove of ESSR" kogumiku

08:27

Taylor Swift avaldas albumi "The Life of a Showgirl"

02.10

EFI filmipärandi juht: filmi restaureerimine on käsitöö

02.10

Narvas ootab 80 000 museaali omanikuküsimusele lahendust

loe: eeter

02.10

Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

02.10

Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

02.10

Klarnetist Isabella Runge: "Klassikatähtedesse" kandideerimine oli suur eneseületus

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

Raadiouudised

02.10

Peeter Simmi filmi "Ideaalmaastik" digiteeritud versioon taas-esilinastub Prantsusmaal

02.10

USA kongress andis loa suurendada relvaostulimiite Eestile

02.10

Nursipalu harjutusväljal lasti suurekaliibrilistest liikursuurtükkidest

02.10

Päevakaja (02.10.2025 18:00:00)

02.10

Euro on tänavu USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

02.10

Kihnu alternatiivne laevatee on teostatav, aga kallis

02.10

Raadiouudised (02.10.2025 15:00:00)

02.10

Ilusad sügisilmad kestavad

02.10

Rootsi ühineb Soome, Poola ja Taani droonimüüri algatusega

02.10

Raadiouudised (02.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo