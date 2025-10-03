Energiakontsern Utilitas on elektrifitseerimas oma kaugküttevõrku, rajades uusi tootmisseadmeid nii Tallinnasse kui ka Jõgevale. Utilitas Eesti juhi Robert Kiti sõnul võiks viie aasta pärast tulla veerand kuni kolmandik kaugküttest elektrit tarbivatest seadmetest.

Eestisse imporditav maagaas on kallis, mistõttu otsivad kaugküttetootjad nagu Utilitas viise, kuidas maagaasi osakaalu kaugküttes järgnevatel aastatel vähendada.

Robert Kitt selgitas, et Utilitas on maagaasi lähiaastatel asendamas elektriliste tootmisseadmetega.

Tallinnasse Paljassaarde ehitatakse näiteks reo- ja merevee soojuspumbajaam, mis peaks valmima järgmise aasta lõpus. Lisaks sellele on pealinna küttesüsteemis juba töös kaks elektrikatelt. Ka Jõgevale on rajatud uus soojuspump, mis on tehniliselt valmis ning millele lisandub varsti soojussalvesti.

Kitt prognoosis, et viie aasta pärast võiks veerand kuni kolmandik kogu Utilitase kaugküttest tulla Eestis elektrifitseeritud tootmisseadmetest ehk elektrikateldest ja soojuspumpadest.

"Meil on põhjanaabrid soomlased, kus 2022. aastal elektri osakaal kaugküttes oli null protsenti. Praeguseks on nad jõudnud kaheksa protsendini ja järgmisel aastal, arvestades ehituses olevaid projekte, on neil 12 protsenti kaugküttest elektrifitseeritud. Ju seal siis on midagi, miks seda tasub teha," ütles Kitt.

Kitt selgitas, et Tallinnas moodustab imporditud maagaas kaugküttest praegu umbes kolmandiku ja on kõige kallim kütuseliik.

Elekter nii kallis ei ole, sest soojust saab toota just nendel tundidel, kui elekter on odav.

"Miks on Soomes nii suur elektri osakaal on see, et tarbimist on võimalik nihutada nendele tundidele, kus elektrihind on odav. Siin ongi oluline rääkida mitte keskmisest elektrihinnast, vaid paindlikkusest suures süsteemis toota elektrist soojust nendel tundidel, kus elektrihind on odav. Elektriseadmed on selleks väga head, neid saab väga lihtsalt sisse ja välja lülitada," selgitas Kitt.

Kuigi maagaasi osakaal kaugküttes on järk-järgult vähenemas, siis biomassi ehk hakkpuidu osakaal veel mitte.

"Järgmise viie aasta jooksul pigem mitte, sest need tootmisseadmed on suhteliselt noored ja värsked. Hästi oluline on energiasüsteemi disainimisel olemasolev ressurss maksimaalselt ära kasutada," ütles Kitt.