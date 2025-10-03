Soome kohus: me ei saa Eagle S meeskonna üle kohut mõista

Helsingi ringkonnakohus otsustas reedel, et Soomel puudub jurisdiktsioon mõista kohut naftatankeri Eagle S kapteni ja meeskonnaliikmete üle, keda süüdistati viimaste jõulude ajal toimunud Eesti ja Soome vaheliste veealuste elektri- ja sidekaabli purustamises.

"Ringkonnakohus tegi täna otsuse, millega tühistas süüdistuse selles asjas... koos süüdistusest tulenevate kahjunõuetega, kuna Soome kriminaalõigust ei olnud võimalik asjale kohaldada," teatas kohus oma avalduses.

Soomes alustatud kohtumenetlus oli üks esimesi katseid karistada kohtulikult kriitilise veealuse taristu kahjustamises süüdistatavaid isikuid, kuid asja teevad keeruliseks rahvusvahelise mereõiguse sätted ja kuritegeliku kavatsuse tõendamise raskus. Kolm kohtualust isikut on süüdistused tagasi lükanud.

Prokurör nõudis Eagle S kapteni Davit Vadatchkori ning tema abide Robert Egizaryani ja Santosh Kumar Chaurasia karistamist vähemalt kahe ja poole aasta pikkuse vangistusega ilma tingimisi ennetähtaegse vabastamise võimaluseta.

Ringkonnakohtu otsus tähendab, et kohus ei uurinud meremeeste vastu esitatud süüdistusi. Seega ei võta kohus ka seisukohta selle suhtes, kas nad panid toime kuriteod, mille eest neid oleks tulnud karistada.

Kohtuprotsessil rõhutasid Eagle S laevafirma advokaat ja süüdistatavd meeskonnaliikmed, et Soomel puudub selles asjas jurisdiktsioon. Nüüd jõudis ka ringkonnakohus samale seisukohale.

Ringkonnakohus oli asja arutanud augusti lõpust alates ning kohtus kuulati üle mitu tunnistajat ja esitati kirjalikke tõendeid.

Soome kriminaalpolitsei uuris juhtumit umbes kuus kuud.

Riik peab nüüd tasuma meremeeste õigusabikulud, mis on kokku ligikaudu 195 000 eurot.

Helsingi ringkonnakohus märgib oma otsuses, et Eagle S puhul on pädevus Soome lahes toimunud kaablirikkumiste üle Eagle S lipuriigi või süüdistatavate meeskonnaliikmete kodakondsusriikide kohtutel.

Eagle S on Cooki saartel registreeritud naftatanker, mida kasutab Araabia Ühendemiraatides registreeritud ettevõte Caravella LLCFZ. Algse süüdistuse kohaselt purustas laev 2024. aasta 25. detsembril tahtlikult oma ankruga Estlink 2 elektrikaabli ning kahjustas ka mitut sidekaablit.

NATO väed piirkonnas tõstsid oma valmisolekut pärast intsidenti, mis oli üks paljudest kaabli- ja gaasijuhtme katkestustest Läänemeres pärast Venemaa täiemahulist sõjalist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.