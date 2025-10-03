X!

Kiviselg: Venemaal on nüüd rohkem võimeid Ukraina energiataristut rünnata

Välismaa
Foto: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Tõenäoliselt hakkab Venemaa algaval talveperioodil aktiivsemalt ründama Ukraina energiataristut ja laiemalt ka tsiviiltaristut ning neil on selleks ka varasemast rohkem ressurssi, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

Kiviselg rääkis pressikonverentsil, et lahinguväljal märkimisväärseid muudatusi pole toimunud, küll aga on septembrikuu jooksul Venemaal õnnestunud vallutada kokku ligi 260 ruutkilomeetrit, mis on 44 protsenti vähem kui augustis ning üle kahe korra vähem kui tänavu juulis.

Samas on tema sõnul lahingukontaktide aktiivsus ja arvukus jäänud samale tasemele, nagu ka suvekuudel, püsides endiselt 180 lahingukontakti juures ööpäevas.

Venemaa sõjalise tegevuse raskuspunkt püsib ikka veel Pokrovski suunal Donetski oblastis, mida püütakse haarata lõunast Udatšne ning põhjast Dobropillja suunalt. "Ukraina vasturündetegevus on Vene Föderatsiooni relvajõudude üksuseid Dobropillja suunal oluliselt killustanud ning võtnud nende ründehoo maha," lausus Kiviselg.

Kiviselg ütles, et Venemaal on õnnestunud Harkivi oblastis Kupjanski suunal natuke, Donetski oblastis Lõmani suunal ja Zaporižžja oblastis natuke edeneda.

"Maastiku iseärasuste tõttu on Vene Föderatsiooni relvajõudude üksustel õnnestunud ületada Donetski oblasti läänepiir ning liikuda edasi mööda Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblasti piiri, et katkestada Huljaipolet ja Pokrovskit ühendav P85 maantee," ütles Kiviselg.

Lähiajal jätkub Kiviselja hinnangul sõjategevus sarnasel viisil, mil Vene relvajõud jätkavad survet kogu lahingujoone ulatuses, otsides võimalusi taktikaliseks eduks. "Üldiselt Ukraina kaitseliinid peavad ja ei ole näha, et lähinädalatel Vene Föderatsioonil õnnestuks suurem läbimurre," märkis Kiviselg.

Kiviselja sõnul kutsuvad sõjalisest ebaedust frustreeritud ning reaktsioonina Ukraina rünnakutele Venemaa energiataristu vastu Venemaa propagandistid järjest valjemini üles ründama Ukraina kriitilist energiataristut, et eeloleval talvel põhjustada Ukraina elanikele võimalikult suuri kannatusi.

"Avalikust mürast olenemata on see võimalus väga tõenäoline. Esiteks järgiks selline tegevus juba väljakujunenud hooajalist käitumist Ukraina tsiviiltaristu hävitamisel ja teiseks on venelastel järjest rohkem võimeid sellise operatsiooni elluviimiseks, mida kinnitab näiteks üha suurenenud rünnakuks kasutatavate süvalöögivahendite hulk," lausus Kiviselg.

Kiviselg rõhutas ka Venemaa asümmeetrilisi tegevusi Ukraina tuumaelektrijaamade stabiilse töö häirimisel, mis on väga ohtlik.

"Selliste tegevuste eesmärk on luua laiaulatuslik diversioon Ukraina võimudele, aga ka Ukrainat toetavale rahvusvahelisele üldsusele. Mastaapse tuumaavarii ja regionaalse tuumasaaste likvideerimiseks vajaks Ukraina kogu oma riigisisese ressursi kasutamist ning kaitsetegevuse peatamist. Ühtlasi vajaks see ulatuslikku rahvusvahelist humanitaarabi, mille kohaletoimetamine oleks Venemaa vaenutegevuse tõttu väga suure julgeolekuriskiga," rääkis Kiviselg.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:01

Ossinovski ajal on Tallinna linnasüsteemist koondatud ligi 300 inimest Uuendatud

15:57

Kaitsevägi saab lisaõigusi ohu tõrjumiseks väljapool enda territooriumi

15:56

Õpetaja: tehisaru jääb mõnede matemaatikaülesannetega veel hätta

15:55

Karis viis kirikuseaduse riigikohtusse

15:45

Vanameister Alonso näitas Singapuri GP avatreeningul noortele koha kätte

15:43

Kiviselg: Venemaal on nüüd rohkem võimeid Ukraina energiataristut rünnata

15:35

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

15:35

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

15:25

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

15:25

Ukraina tabas järjekordset naftatöötlemistehast Venemaal Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:41

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

15:25

Ukraina tabas järjekordset naftatöötlemistehast Venemaal Uuendatud

02.10

Sõja 1317. päev: meedia teatel hakkab USA andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

02.10

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti Uuendatud

02.10

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

02.10

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

10:13

Läti peatas kahe surnuga mopeediõnnetuse järel Ride Mobility renditegevuse

07:21

Vene varilaevastiku tankeri teekond ühtis drooniintsidentide toimumispaikadega

02.10

Põhikoolilõpetajad saavad senisest varem teada, kuhu kooli nad pääsevad

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

15:45

Vanameister Alonso näitas Singapuri GP avatreeningul noortele koha kätte

15:25

Hollas ja Remmelg ei pääsenud Mehhiko MK-etapil alagrupist edasi

14:54

Endine Paide peatreener Stojkovic asus tööle Tallinna Kalevis

14:20

Markus Mölder jõudis Monastiri turniiril veerandfinaali

loe: kultuur

15:13

Rajas: Charleville'i festivalil tekkis uue publikuga loominguline kontakt

15:12

Pildid: Ugala teatris esietendub absurdihõnguline komöödia "Superstaar"

14:56

Värske Rõhu uueks peatoimetajaks sai Saara Liis Jõerand

14:52

Suri komöödiasarjast "Hyacinth Bucket" tuntud näitleja Patricia Routledge

loe: eeter

14:17

"Terevisiooni" nädala hoidis: Katrini apelsinimoos ilma apelsinita

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

12:17

P-komando sulelised hävitavad Harku vallas edukalt hispaania teetigusid

12:17

Flötist Tuule-Helin Krigul: vahel vajan väga ka diskot ja räppi

Raadiouudised

13:00

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

12:55

Kantar Emor: Keskerakonda toetab 45 protsenti Tallinna valijaist

12:45

Soome kohus ei saa tankeri Eagle S meeskonna üle õigust mõista

12:45

Laupäeval tuul tugevneb ja Lääne-Eestis sajab veidi vihma

12:25

Raadiouudised (03.10.2025 12:00:00)

10:20

Toila ja Jõhvi ühinemise vastased kardavad eestluse vähenemist

10:10

USA valitsusasutuste tööseisaku lõpetaks kokkulepe senatis

09:50

Utilitas elektrifitseerib oma kaugküttevõrku

09:45

Ilm püsib päikesepaisteline ja sajuta

09:20

Raadiouudised (03.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo