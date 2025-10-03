Kiviselg: Venemaal on nüüd rohkem võimeid Ukraina energiataristut rünnata

Tõenäoliselt hakkab Venemaa algaval talveperioodil aktiivsemalt ründama Ukraina energiataristut ja laiemalt ka tsiviiltaristut ning neil on selleks ka varasemast rohkem ressurssi, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

Kiviselg rääkis pressikonverentsil, et lahinguväljal märkimisväärseid muudatusi pole toimunud, küll aga on septembrikuu jooksul Venemaal õnnestunud vallutada kokku ligi 260 ruutkilomeetrit, mis on 44 protsenti vähem kui augustis ning üle kahe korra vähem kui tänavu juulis.

Samas on tema sõnul lahingukontaktide aktiivsus ja arvukus jäänud samale tasemele, nagu ka suvekuudel, püsides endiselt 180 lahingukontakti juures ööpäevas.

Venemaa sõjalise tegevuse raskuspunkt püsib ikka veel Pokrovski suunal Donetski oblastis, mida püütakse haarata lõunast Udatšne ning põhjast Dobropillja suunalt. "Ukraina vasturündetegevus on Vene Föderatsiooni relvajõudude üksuseid Dobropillja suunal oluliselt killustanud ning võtnud nende ründehoo maha," lausus Kiviselg.

Kiviselg ütles, et Venemaal on õnnestunud Harkivi oblastis Kupjanski suunal natuke, Donetski oblastis Lõmani suunal ja Zaporižžja oblastis natuke edeneda.

"Maastiku iseärasuste tõttu on Vene Föderatsiooni relvajõudude üksustel õnnestunud ületada Donetski oblasti läänepiir ning liikuda edasi mööda Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblasti piiri, et katkestada Huljaipolet ja Pokrovskit ühendav P85 maantee," ütles Kiviselg.

Lähiajal jätkub Kiviselja hinnangul sõjategevus sarnasel viisil, mil Vene relvajõud jätkavad survet kogu lahingujoone ulatuses, otsides võimalusi taktikaliseks eduks. "Üldiselt Ukraina kaitseliinid peavad ja ei ole näha, et lähinädalatel Vene Föderatsioonil õnnestuks suurem läbimurre," märkis Kiviselg.

Kiviselja sõnul kutsuvad sõjalisest ebaedust frustreeritud ning reaktsioonina Ukraina rünnakutele Venemaa energiataristu vastu Venemaa propagandistid järjest valjemini üles ründama Ukraina kriitilist energiataristut, et eeloleval talvel põhjustada Ukraina elanikele võimalikult suuri kannatusi.

"Avalikust mürast olenemata on see võimalus väga tõenäoline. Esiteks järgiks selline tegevus juba väljakujunenud hooajalist käitumist Ukraina tsiviiltaristu hävitamisel ja teiseks on venelastel järjest rohkem võimeid sellise operatsiooni elluviimiseks, mida kinnitab näiteks üha suurenenud rünnakuks kasutatavate süvalöögivahendite hulk," lausus Kiviselg.

Kiviselg rõhutas ka Venemaa asümmeetrilisi tegevusi Ukraina tuumaelektrijaamade stabiilse töö häirimisel, mis on väga ohtlik.

"Selliste tegevuste eesmärk on luua laiaulatuslik diversioon Ukraina võimudele, aga ka Ukrainat toetavale rahvusvahelisele üldsusele. Mastaapse tuumaavarii ja regionaalse tuumasaaste likvideerimiseks vajaks Ukraina kogu oma riigisisese ressursi kasutamist ning kaitsetegevuse peatamist. Ühtlasi vajaks see ulatuslikku rahvusvahelist humanitaarabi, mille kohaletoimetamine oleks Venemaa vaenutegevuse tõttu väga suure julgeolekuriskiga," rääkis Kiviselg.