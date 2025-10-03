X!

Kaitsevägi saab lisaõigusi ohu tõrjumiseks väljapool enda territooriumi

Eesti
Sõjaväepolitsei.
Sõjaväepolitsei. Autor/allikas: Kaitsevägi
Eesti

Ettevalmistamisel on kaitseväe korralduse seaduse muudatused, millega saab kaitsevägi lisaõigused oma julgeolekuala kaitseks ja selle ala vahetus läheduses oleva ohu tõrjumiseks.

Praegu on kaitseväel õigus oma julgeolekuala kaitseks kinni pidada sinna sattunud või tulnud inimene ning ta sealt välja juhatada. Kaitsevägi soovib aga laiendada õigusi julgeolekuala vahetusse lähedusse, näiteks, kui keegi liigub ja toimetab piirdeaia taga.

Seadusemuudatusega defineeritaksegi kaitseväe julgeoleku vahetu läheduse mõiste. See sõltub ohuhinnagust ega ole alati ühtmoodi kindel arv meetreid, selgitas kaitseministeeriumi asekantsler Margit Gross.

"Aga see ei ole defineeritud läbi konkreetsete piiride, vaid läbi ohu kaitseväe julgeolekualale. Ehk igal ajahetkel võib olla võimalik oht kaitseväe julgeolekualale erinev, mistõttu ka see vahetu läheduse perimeeter võib olla erinev ja lähtub täpselt konkreetsest situatsioonist," ütles Gross.

"Kindlasti linnalises piirkonnas, näiteks siin Tallinnas, peastaabi ümbruses, on vahetu lähedus väga väike sellepärast, et juba väikeses ulatuses võib toimuda väga palju erinevaid tegevusi. Aga kui me räägime piirkonnast, kus on hajaasustus, kus meil on näiteks harjutusväljad, siis seal võib see vahetu lähedus olla defineeritav laiemalt, sest oht võib lihtsalt paikneda julgeolekualast kaugemal," lisas asekantsler.

Milliseid tehnilisi vahendeid ja millise ulatausega julgeolekuala jälgimiseks kasutatakse, ministeerium ei avalda, küll aga järgitakse avalikus ruumis filmimise reegleid ja vaatlustehnika asub kaitseväe julgeolekualal, kinnitas kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

"Turvalisus sõltub sellest, kui kaugelt seda objekti siis on võimalik kas siis monitoorida, jälgida, selle kohta informatsiooni koguda. Nii et siin konkreetselt meetrites või sadades meetrites ala määratud ei ole. Mõeldakse ikkagi seda ala, mis on vahetus läheduses. Ei ole vaja karta, et me paneksime neid valvekaameraid tsiviiltaristule või kuhugi linna peale laiali," rääkis Kiviselg.

Kiviselg lisas veel, et tavainimest see muudatus ei puuduta.

"Kui tavainimene isegi igapäevaselt jalutab mööda, minnes siis tööle või jalutades koeraga kaitseväe objekti läheduses, siis see teda ei puuduta. Kõige halvemal juhul võib tõesti olla, et keegi tuleb ja küsitleb, et miks te siin viibite, mida te teete, aga sellega see piirdub. Pigem me jälgime ainult ikkagi kaitseväe julgeolekuala lähedal paiknevat ala," kinnitas luurekeskuse ülem.

Ants Kiviselg Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kaitseministeeriumi asekantsleri Margit Grossi sõnul peab mis tahes meetme kasutamisel olema oht selgelt tuvastatud. Meetme kasutamise otsustab kaitseväe juhataja või volitatud struktuuriüksuse ülem.

"Kui me oleme tuvastanud mingisuguse ohu meie territooriumi läheduses, näiteks mõne koti, mõne paki, mis on jäetud aia äärde, ja isik on näiteks lahkunud, siis sellisel juhul on kaitseväel vaja tuvastada, mis eesmärgil see kott on maha jäetud ja kas kotis võib olla mõni lõhkeseadeldis või mingi muu seadeldis, mis võib kujutada julgeolekualale ohtu," selgitas Gross.

"Sel juhul võib olla vajadus see kott läbi vaadata või ka hoiule võtta, kui seda inimest ennast enam seal läheduses ei ole. Või siis teisel juhul, kui konkreetne isik toimetab kuskil meie julgeolekuala vahetus läheduses, aia taga sisuliselt, siis meil on võimalik minna teda küsitlema, mis eesmärgil ta seal toimetab, mida teeb, tuvastada tema isik ehk küsida tema käest ID-kaarti. Vajadusel on võimalik isik ka kinni pidada ja turvakontroll teha selle jaoks, et tagada meie enda kaitseväelaste ohutus, et olla kindel, et tal näiteks ei ole kaasas mõnda vahendit, millega ta võiks siis mõnda kaitseväelast vigastada," loetles asekantsler.

Eelnõu on kooskõlastusringil. Et ohu määratlemine ja sellest sõltuvalt julgeolekuala kehtestamine on kaitseväe ülesanne, siis kohalike omavalitsustega selle ala kehtestamist kooskõlastama ei pea, ütles Gross.

"Ta ei puuduta konkreetselt ühegi kindla kohaliku omavalitsuse territooriumi kui sellist. Kaitseväe erinevad taristud paiknevad üle Eesti, siis me konkreetselt ühelegi omavalitsusele seda eelnõu kooskõlastamisele ei saada. Aga loomulikult on meie omavalitsusliitudel võimalik sellele eelnõule arvamust avaldada. Julgeolekuala on piiritletud ja julgeolekuala vahetu lähedus on seotud konkreetselt ohuga kaitseväele, seega selle ohu määratlemine jääb kaitseväe ülesandeks," lausus Gross.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:01

Ossinovski ajal on Tallinna linnasüsteemist koondatud ligi 300 inimest Uuendatud

15:57

Kaitsevägi saab lisaõigusi ohu tõrjumiseks väljapool enda territooriumi

15:56

Õpetaja: tehisaru jääb mõnede matemaatikaülesannetega veel hätta

15:55

Karis viis kirikuseaduse riigikohtusse

15:45

Vanameister Alonso näitas Singapuri GP avatreeningul noortele koha kätte

15:43

Kiviselg: Venemaal on nüüd rohkem võimeid Ukraina energiataristut rünnata

15:35

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

15:35

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

15:25

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

15:25

Ukraina tabas järjekordset naftatöötlemistehast Venemaal Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:41

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

15:25

Ukraina tabas järjekordset naftatöötlemistehast Venemaal Uuendatud

02.10

Sõja 1317. päev: meedia teatel hakkab USA andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

02.10

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti Uuendatud

10:13

Läti peatas kahe surnuga mopeediõnnetuse järel Ride Mobility renditegevuse

07:21

Vene varilaevastiku tankeri teekond ühtis drooniintsidentide toimumispaikadega

02.10

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

02.10

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

02.10

Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

15:45

Vanameister Alonso näitas Singapuri GP avatreeningul noortele koha kätte

15:25

Hollas ja Remmelg ei pääsenud Mehhiko MK-etapil alagrupist edasi

14:54

Endine Paide peatreener Stojkovic asus tööle Tallinna Kalevis

14:20

Markus Mölder jõudis Monastiri turniiril veerandfinaali

loe: kultuur

15:13

Rajas: Charleville'i festivalil tekkis uue publikuga loominguline kontakt

15:12

Pildid: Ugala teatris esietendub absurdihõnguline komöödia "Superstaar"

14:56

Värske Rõhu uueks peatoimetajaks sai Saara Liis Jõerand

14:52

Suri komöödiasarjast "Hyacinth Bucket" tuntud näitleja Patricia Routledge

loe: eeter

14:17

"Terevisiooni" nädala hoidis: Katrini apelsinimoos ilma apelsinita

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

12:17

P-komando sulelised hävitavad Harku vallas edukalt hispaania teetigusid

12:17

Flötist Tuule-Helin Krigul: vahel vajan väga ka diskot ja räppi

Raadiouudised

13:00

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

12:55

Kantar Emor: Keskerakonda toetab 45 protsenti Tallinna valijaist

12:45

Soome kohus ei saa tankeri Eagle S meeskonna üle õigust mõista

12:45

Laupäeval tuul tugevneb ja Lääne-Eestis sajab veidi vihma

12:25

Raadiouudised (03.10.2025 12:00:00)

10:20

Toila ja Jõhvi ühinemise vastased kardavad eestluse vähenemist

10:10

USA valitsusasutuste tööseisaku lõpetaks kokkulepe senatis

09:50

Utilitas elektrifitseerib oma kaugküttevõrku

09:45

Ilm püsib päikesepaisteline ja sajuta

09:20

Raadiouudised (03.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo