Arold droonidest naaberriikides: Eesti elanikke polnud vaja hoiatada

Pressikonverents kaitseväe peastaabis
Reede varahommikul anti nii Soomes kui ka Lätis ohuhoiatused õhuruumi sisenenud droonide kohta. Eestis tõstis kaitsevägi ohutaset, ent elanike hoiatamiseks piisavat ohtu ei tuvastatud, ütles kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülem kolonel Uku Arold.

"Eestis jälgisime olukorda tähelepanelikult. Kaitsevägi tõstis oma valvsusmeetmeid, aga sellist olukorda ei tekkinud, kus me oleks pidanud inimesi hoiatama rohkem tähelepanelikud olema või koguni varjuda," sõnas Arold ERR-ile.

Selle kohta, mida ukrainlased Peterburi läheduses ründasid, Aroldil täpset infot ei olnud.

"Loode-Venemaal on palju Venemaa sõjaväeosasid, rahvusvahelistes vetes liigub ka Vene sõjalaevu, ka sõda toetava varilaevastiku laevu, nii et neid variante võib-olla palju," ütles kolonel.

Tavapäraselt on droonidega probleeme olnud nii Baltimaade kui ka Soome idapiiril, nüüd jõudsid need aga Helsingi ja Porvoo vahelisele alale, mis on idapiirist enam kui 100 kilomeetri kaugusel.

See tuleneb Aroldi sõnul nii sellest, mida ründajad sihtisid, aga ka sellest, milliseid õhutõrjevahendeid droonide segamiseks kasutati.

Et tegemist oleks võib olla ka Venemaalt tahtlikult saadetud droonidega, mis lihtsalt Ukraina mudelitega sarnased, kolonel nõustuda ei tahtnud.

"Ma ei tahaks spekuleerida praegu kellegi kurja tahtega. Viimastel päevadel on tegemist sõjaolukorraga. Loode-Venemaal Peterburi piirkonnas on droonid lennanud, on olnud õhuoht eeskätt Venemaal. See, mis toimub naaberpiirkondades, on pigem sellega kaasnev nähtus," selgitas Arold.

Aroldi sõnul pole isegi NATO-riikides ühtset standardit, millal ohuteavitused välja saata.

"Tehnilised süsteemid erinevad, Eesti e-alarm, ohuteavituse süsteem, on Euroopa mõttes päris arenenud ja see on ka edasi arenemas," ütles Arold ning lisas, et oma mõju on ka geograafial.

Samas on sarnased ohuteavitusstandardid kasutusel Eesti vahetus läheduses asuvates riikides, seda nii elanikkonnakaitse ettevalmistuse ja ka relvajõudude omavahelise koostöö pärast, sõnas Arold.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: Intervjueeris Indrek Kiisler

