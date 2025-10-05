X!

Macron nimetas ametisse uue valitsuse

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja uus peaminister Sébastien Lecornu
Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja uus peaminister Sébastien Lecornu Autor/allikas: SCANPIX/EPA/LUDOVIC MARIN
Prantsusmaa president Emmanuel Macron on riigile nimetanud uue valitsuse, teatasid pühapäeval kohalikud meediakanalid.

Valitsuse ministrid nimetati ametisse ligi kuu aega pärast seda, kui Macron nimetas endise kaitseministri Sébastien Lecornu peaministriks.

Lecornu sai peaministriks septembri alguses François Bayrou asemele, kui Bayrou juhitud vähemusvalitsus langes.

Prantsuse ajalehe Le Monde avaldatud nimekirja kohaselt on mitmed eelmise valitsuse ministrid ka uue valitsuse koosseisus.

Näiteks endisest rahandusministrist Bruno Le Maire'ist saab kaitseminister.

Roland Lescure nimetati majandusministriks ja tema ülesandeks saab olema eelarvekava esitamine. Välisminister Jean-Noël Barrot jätkab oma ametis.

Ametisse jäi ka siseminister Bruno Retailleau, kes on lubanud karme meetmeid ebaseadusliku sisserände vastu. Samuti justiitsminister Gérald Darmanin.

Ühtlasi jäi ametisse skandaalidesse sattunud kultuuriminister Rachida Dati, kes peab järgmisel aastal korruptsioonis kahtlustatuna kohtu ette astuma.

Lecornu peab kava kohaselt teisipäeval parlamendis oma poliitilise programmkõne. Mitmed vasakpoolsed erakonnad on ähvardanud korraldada Lecornu vastu umbusaldushääletuse.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS

