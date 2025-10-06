X!

Läti ehitab Iecavasse Rail Balticu kontorihoone

Välismaa
Läti rajab Iecavasse Rail Balticu koordineerimiskeskuse
Läti rajab Iecavasse Rail Balticu koordineerimiskeskuse Autor/allikas: Pressimaterjal/ERB Rail
Välismaa

Ettevõte ERB Rail teatas, et alustas Iecava lähedale piirkondliku kontori ehitamist. Sellest kontorist saab Rail Balticu põhitrassi lõunapoolse lõigu ehituse koordineerimiskeskus.

Iecava asub Riiast lõuna pool, umbes 45 kilomeetri kaugusel Läti pealinnast. Piirkondliku kontori ehitus on alanud, see peaks ehituse edenedes pakkuma ligi 200 töökohta. 

Piirkondlikus kontoris asuvad lisaks ERB Raili ja selle alltöövõtjate meeskondadele veel Rail Balticu projekti arendaja Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) inseneri ja järelevalveasutuse esindajad.

Tulevikus on kavas rajada sarnane keskus ka Skultesse. Sellest kontorist saab Rail Balticu põhjatrassi koordineerimiskeskus. 

Läti on jaganud põhitrassi ehituse mitmeks osaks. Raudteeliini ehitus peaks algama lõunalõiguga, mis kulgeb Misast Leedu piirini. See lõik on jaotatud omakorda 11 väiksemaks lõiguks. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM



