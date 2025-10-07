Kolmapäeval kisub ilm vihmasemaks

Kolmapäeval laieneb madalrõhulohk Skandinaaviast üle Läänemere Soome ja Baltimaade kohale. Tuul tugevneb, õhk püsib soe ning pärastlõunaks jõuavad vihmasajud Baltimaade lääneossa. Ülehomme jätkab madalrõhulohk aeglast liikumist itta ning eemaldub õhtul meie idapiiri taha.

Öö tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ning saartel võib veidi vihma rabistada. Ida-Eestis on pilvi vähem ja seal on ilm sajuta. Kohati on aga udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s, saartel ja läänerannikul ka edelatuul 5-11, iiliti 15 m/s. Õhusooja on 4 kuni 9, rannikul kuni 12 kraadi.

Hommikul Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja saartel sajab kohati vihma. Ida-Eestis on pilvi vähem ja ilm sajuta, kuid paiguti on udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 1-7, saartel ja läänerannikul 5-10, iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on mandril 5 kuni 9, saartel ja rannikul 9 kuni 12 kraadi.

Ka päev tuleb Lääne-Eestis pilvisem. Saartele jõudev sajuala levib aeglaselt itta, jõudes pärastlõunal mandrile. Lõuna- ja edelatuul tugevneb puhudes kiirusega 5-11, saartel ja rannikul kuni 17 m/s. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Järgnevail päevil on taevas võrdlemisi pilvine. Vihma on oodata igal päeval ning pühapäeval võib sekka juba ka lörtsi tulla. Kui töönädala lõpuni püsivad ilmad pigem pehmed ehk sooja on keskmiselt 11, reedel 12 kraadi, siis nädalavahetusega saabuvad juba mõne kraadi võrra jahedamad olud.