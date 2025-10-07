"Valimisstuudio": enamik Tartu kandidaate Siurut plaanitud mahus ei toeta

Kultuurikeskuse Siuru ehitamist toetavad Tartut juhtivad Sotsiaaldemokraatlik erakond ja Reformierakond, teised on vastu või kahtlevamad. Eriti tekitab küsimusi Siuru suur maht, mis paneb kandidaatide sõnul väga suure surve Tartu eelarvele ja laenukoormusele.

Stuudios väitlesid Urmas Klaas (Reformierakond), Vahur Kollom (Vabaerakond Aru Pähe), Anneli Ott (Keskerakond), Tõnis Lukas (Isamaa), Kristina Kallas (Eesti 200), Elo Kiivet (Sotsiaaldemokraatlik erakond), Andro Roos (Plaan B valimisliit) ja Merike Lumi (EKRE).

Keskerakond lubab linna rahakoti korda teha ja Siuru ehitamise peatada.

"Tartu puhul on näha, et on ummikusse jooksnud juhtimine, sest linnajuhid ei kuula, mida linnaelanikud soovivad. Ma pean Siuru juurde siin tulema. 2021. allkirjastasid 5000 inimest petitsiooni, et nad Siurut keskparki ei soovi. Siuru 100 miljonit on ka praegu ainult paberi peal. Seal pole isegi koppa maasse löödud. See on ummikusse jooksnud ja tuleb ümber vaadata. Keskerakond on pakkunud välja võimalusi välja, et inimeste elu lihtsamaks teha," rääkis Ott.

Protsessi tagasipööramisega tuleb Keskerakonna hinnangul alustada kohe.

"Praegu broneerib Tartu linn sinna miljoneid eurosid, aga need asjad, mida tuleb arendada seisavad. Kui ei panda raha sellesse, et ühendused paranevad, et eluasememajandus oleks selline, et noored saavad Tartusse püsima jääda, siis hakkab ressurssi juurde tulema, mida saab programmi rakendamiseks kasutada," lisas Ott.

Isamaa linnapeakandidaat Tõnis Lukas ütles, et on kokkulepe kultuurikapitaliga, et kolmandik kuludest jääb linnale ja muu tasub kultuurkapital. "Muidugi tuleb kulusid väga teravalt jälgida. Kui siin on näha, et ta läheb kallimaks, siis tuleb unistusi koomale tõmmata. Aga põhifunktsioonid – raamatukogu ja kunstimuuseum – peavad saama seal oma lahenduse. Küllap see muutub ka kogunemiskohaks ka siis kui seal pole nii palju ruume," rääkis Lukas.

Kiiveti sõnul ei tohi unustada, et Siuru on riiklikult tähtis kultuuriobjekt. "Seal on kunstimuuseum ja linnaraamatukogu ja see on ka koht, kus inimesed saavad koguneda. Ei tohi unustada, et see on Tartu ajaloo kõige suurem välisinvesteering," rääkis Kiivet. "Siuru on üks kaasavamalt tehtud objekte Tartus. Asutused ütlesid, et neil on täpselt nii suurt ruumi vaja," sõnas Kiivet. Kui palju Siuru hakkab sisse tooma, Kiivet ei tea.

Kallas ütles, et Siuru on viinud Tartu võlakoorma maksimaalse piirini.

"Kui mingil põhjusel läheb Siuru ehitus kallimaks, siis Tartul pole puhvrit kallimat Siurut ehitada. Tark linnavalitsus võtaks koomale Siuru mahtu. Tänane maht on suur – ta on suurem kui Helsingi Oodi. Ta mahuks parki ka nii ära, et me ei peaks pargis lageraiet tegema. Raiutakse maha alleed. On palju põhjuseid, miks peab tegema Siuru väiksemaks – raha põhjused ja pargi põhjused. Kui teha Siuru 12 000 ruutmeetrit, siis saaks Veeriku kooli ära remontida," lausus Kallas.

Uusi hooneid Tartu kesklinna on samas vaja, lisas Kallas.

"Aga Siuru tõttu jääb rohelust kesklinnast vähemaks. Ja see paneb eelarve lukku – inimesed, kes raamatukogus töötavad, ei näe palgatõusu, sest Tartu eelarve maksab laenu kinni," sõnas Kallas.

Enne valimisi käib suur hirmutamine, ütles Klaas.

"Siuru ankurrentnikud – linnaraamatukogu ja kunstimuuseum - vajavad nii või teisiti remonti ja nende majade remont maksaks sama palju kui läheks maksma nende remont. Siuru hinnalagi on 97 miljonit. Kui on vaja, saab kärpida," sõnas Klaas.

Tartu linnaraamatukogu on Tartu kõige külastatum kultuuriasutus, aga lisafunktsioonid toovad juurde maksvaid külastajaid, lisas Klaas.

Roos ütles, et Siuru maksumus ei tule tagasi – keegi ei tea, kui palju see maksumaksjale tagasi toob. "Raha on puudu haridusasutustel. Betoonkolakas pole ju kultuur. Kultuuri teevad inimesed, aga meil on katastroof inimestega. Tartu elanikkond väheneb. Meil on vaja sündimust kasvatada. Igale perele tuleks anda 10 000 eurot oma kodu soetamiseks," ütles Roos.

Vabaerakond ei paneks Siurusse sentigi.

"Kriisivalmidus, varjendite ehitamine on esimene prioriteet. Lükkame toreduse objektid natukene edasi. Muuseumi ja kunstimuuseumi uute ruumide poolt me oleme, aga mitte selles mahus," rääkis Kollom. Samas tahaks Vabaerakond ehitada Tartusse suure spordihalli nagu Riias.

Oleme Siuru vastu kogu aeg olnus, sõnas Lumi. "Miks peaks Tartust kopsud välja lõikama. Tartus on kõige kallimad lasteaia tasud, juba 2024. aastal ei suutnud lapsevanemad neid tasuda. Inimeste toimetulek halveneb. Ei peaks mõtlema ainult kesklinnale ja meie külalistele," rääkis Lumi.

Välisvange avasüli ei oodata

EKRE lubas Tartu vanglasse teha tudengikortereid ja kortereid noortele peredele. "Noored ju kuuse alla ei sünnita. Neil on vaja kodu," ütles Lumi.

Roos ütles, et kui tuleb regulatsioone juurde, hakkavad Eesti vanglad jälle täituma. "Vanglatest tulevad ainult kopikad Eestile sisse. Pole tarvis 10-100 töökohta, vaid tuhandeid töökohti. Tööstust on vaja," ütles Roos.

Tartu vangla pole linnale ühtegi probleemi tekitanud - vangid püsivad seal, ütles Klaas. "Vangid vabanevad Rootsi, nad ei jää Tartusse. Pole vaja hirmutada inimesi," ütles ta.

Kollom ütles, et äkki oleks võinud kogukondi varem kaasata välisvangide projekti.

Ott ütles ka, et kohaliku kogukonnaga pole arvestatud.

Lukas ütles, et ta on häiritud, kuidas riik vangla teemal Tartuga suhtles. "Info tuli liiga hilja, palju on vastamata küsimusi. Välisvangid pole head Tartu mainele," sõnas Lukas.

Kiivet ei tea, kuidas on lahendatud siseturvalisus. "Tahame teada, kuidas uued vanglatöötajad vähendavad Tartu turvalisust - kas jääb vähem neid, kes saavad patrullida ja kuritegusid uurida," rääkis Kiivet.