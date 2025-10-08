Rakveres läheb valimistele favoriidina vastu Isamaa

Rakvere linnas alustas praegust valimistsüklit Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon. Valimisperioodi keskel tekkis aga Isamaa ainuvõim, kuna Rakvere keskerakondlased liitusid pärast erakonna juhi vahetust Isamaaga.

Teisipäeva õhtul peetud Rakvere valimisdebatti juhtinud Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolberg näeb Isamaa ainuvõimu võimalikul jätkumisel linnale ohtu.

"Me näeme Isamaa nimekirjas ka näiteks allasutuste juhte. Me teame, et on värvatud allasutuste juhte, kes on Isamaa nimekirjas. Jah, on linna juhtide poolt öeldud, et see pole argument, aga ometigi, kes on parteisõdur, see on parteisõdur. See võib olla väikesele linnale oht, et meil koondub otsustamisõigus väga väikese seltskonna kätte," ütles Samolberg.

Eva Samolbergi sõnul on teised valimisliidud ja parteid teinud pika nimekirjaga Isamaale Rakveres elu küllaltki lihtsaks.

"Teised on natuke loiud ja hästi mugavalt on mindud vastandumise peale. Ja võibolla on natuke hilja alustatud oma nimekirjade kokkupanemist. Isamaal on väga pikk pink ja kohalike omavalitsuste valimised on ikkagi isikuvalimised," sõnas Virumaa Teataja peatoimetaja.

Kokku kandideerib Rakvere linnavolikogu 21-le kohale 143 inimest. Neist 53 ehk enam kui kolmandik kandideerib Isamaa nimekirjas.

Isamaa on olnud Rakveres võimul alates 1993. aastast ehk esimestest taasissesisvumisjärgsest kohalike omavalitsuste valimistest saati. Rakvere võimu selgrooks võib nimetada isamaalast Mihkel Juhkamit, kes 1993. aastal valiti volikokku, kuid ta jätkas 1996. aastani abilinnapeana, ametis, milles ta oli 1990. aastast. Aastatel 1996 - 2013 oli Juhkami linnavolikogu esimees, aastatel 2013-2017 pidas ta linnapea ametit ja 2017. aastast on linnavolikogu esimees.

Kuni 2023. aastani oli Isamaa Rakveres alati kellegagi koalitsioonis. Kusjuures 2002. aastal sõlmiti Rakveres koalitsioonileping koguni viie osapoole vahel.