Riigikogu võttis vastu numbrituvastuskaamerate kasutamist reguleeriva seaduse

kaamerad linnapildis
kaamerad linnapildis Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Riigikogu kiitis tänasel täiskogu istungil heaks seaduse, millega reguleeritakse numbrituvastuskaamerate kasutamist politsei- ja piirivalveameti töös.

Riigikogu liikmete Peeter Tali, Ando Kivibergi, Anti Haugase ja Mati Raidma algatatud politsei- ja piirivalve seaduse täiendamise seadusega nähakse ette numbrituvastuskaamerate kasutamise ning nende andmete töötlemise, säilitamise ja juurdepääsu alused, et kaamerate kasutamine oleks selge, arusaadav ja seadusega reguleeritud.

Seaduse kohaselt võib kaameratega tehtud pilte ja sealt tuvastatud andmeid, nagu registreerimisnumber ning pildi tegemise aeg ja koht, kasutada kuritegude menetlemisel, aga ka kõrgendatud või olulise ohu väljaselgitamisel, tõrjumisel või sellist ohtu sisaldava korrarikkumise kõrvaldamisel ning tagaotsitavate asukoha selgitamisel. Fotod tuleb seaduse kohaselt kustutada 45 päeva pärast ja nende vaatamise üle peab saama teha järelevalvet.

Kui algselt nägi seaduseelnõu numbrituvastuskaamerate andmetele juurdepääsu ette vaid politsei- ja piirivalveametile ja julgeolekuasutustele, siis teise lugemise käigus muudeti eelnõu nii, et andmeid saab sarnaselt kehtivale seadusele kasutada ka maksu- ja tolliamet.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 49 ja vastu 16 riigikogu liiget.

Toimetaja: Johanna Alvin

