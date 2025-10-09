X!

Kontrollikoda: Euroopa Liidu võlg on paari aastaga kahekordistunud

Majandus
Keit Pentus-Rosimannus
Keit Pentus-Rosimannus Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Euroopa Kontrollikoja toob aastaaruandes välja, et Euroopa Liidu laenukoormus ning intressimaksed suurenevad kasvavate intressimäärade tõttu kiiresti, jättes niiviisi vähem raha valdkondadele, kus oleks vaja kriitilisi investeeringuid. Aruande kohaselt maksab Euroopa Liit 2027. aastal laenuintressideks umbes 30 miljardit eurot.

Euroopa Kontrollikoja liikme Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on üks värske aastaaruande peamiseid järeldusi süvenev võlgu elamine. Ta rääkis, et Euroopa Liidu laen on viimase paari aastaga sisuliselt kahekordistunud.

Peamine laenukoormuse kasvu põhjus on koroonapandeemia mõjude leevendamiseks loodud taasterahastu NextGenerationEU (NGEU).

Kui algselt prognoosis Euroopa Komisjon, et taasterahastu laenude intressikulud jäävad aastani 2027 umbes 15 miljardi euro juurde, siis praegused arvutused näitavad, et tegelik kulu küündib pigem 30 miljardi euroni.

"Me teame, et praegune julgeolekuolukord nõuab seda, et me panustaks sõjalise liikuvuse investeeringutesse. Selle summa eest, mis me praegu lihtsalt intressideks maksame, saaksime tõsta sõjalise liikuvuse investeeringuid Euroopa Liidu eelarvest kaheksateistkümnekordseks," selgitas Pentus-Rosimannus.

Sõjaline liikuvus on lihtsustatult öeldes võime liigutada sõdureid ja sõjatehnikat nagu tanke või muid relvi kiiresti ja takistusteta sinna, kus neid parasjagu vaja on.

Kontrollikoda rõhutab oma aruandes, et Euroopa Liit peab tulevikus laene võttes maandama intressiriske ning koostama selge kava, kuidas ja millal laen tagasi maksta.

Pentus-Rosimannus ütles, et uusi rahastusvajadusi, näiteks kaitsekulutuste katteks, tekib pidevalt juurde, kuid samal ajal ei ole liidus kokku lepitud, kuidas kasvanud laenukohustusi ja intressikulusid katma hakatakse.

Pentus-Rosimannus rõhutas, et uusi laenukohustusi peale võttes peab olema selge, kuidas neid kaetakse. Võimalusi uute kohustuste katmiseks on tema sõnul aga lihtsustatult kolm: kärpida raha teistes valdkondades, kehtestada uusi Euroopa Liidu üleseid makse või suurendada liikmesriikide sissemakseid.

"Kas see tähendab, et eelarves tõmmatakse muudest valdkondadest kokku,  Kas see tähendab uusi täiendavaid omavahendeid? Või tähendab see, et riigid peavad suurendama oma sissemakseid?" ütles Pentus-Rosimannus. Tema sõnul peab plaan olema paigas, sest vastasel juhul kuhjuvad probleemid, mida ei saa lõpmatuseni edasi lükata.

Pentus-Rosimannus lisas, et kuigi Euroopa Liidul on võimekus oma kohustusi kanda, tuleks ausalt ja selgelt välja öelda, kuidas seda täpselt teha plaanitakse.

"Siiamaani on need otsused kahjuks tegemata," nentis ta.

Aruande laiem pilt: vähem vigu, kuid raha seisab kasutult

Kuigi kasvav võlakoorem valmistab muret, toob kontrollikoda positiivse arenguna välja selle, et Euroopa Liidu eelarve kulutustes tuvastatakse vähem vigu – nende osakaal on aastaga vähenenud enam kui viielt protsendilt 3,6 protsendile.

"See on kindlasti hea muutus," kommenteeris Pentus-Rosimannus.

Kuigi raha kasutuses tehakse vähem vigu, juhib kontrollikoja aruanne tähelepanu tõigale, et Euroopa Liidu raha kasutuselevõtt on muutunud veelgi aeglasemaks kui eelmise seitsmeaastase eelarveperioodi vältel.

Eelmise aasta lõpu seisuga oli poole eelarveperioodi peale kogu Euroopa Liidus kasutusse võetud vaid viis protsenti ühtekuuluvuspoliitika fondide rahast.

"Võrdluseks, eelmise seitsmeaastase eelarve samas ajapunktis oli kasutusse võetud 14 protsenti, aga praegu oleme viie protsendi peal, nii et see on kindlasti halb tendents," sõnas Pentus-Rosimannus.

Siinkohal paistab Eesti kontrollikoja liikme sõnul positiivselt silma, kuuludes uue eelarveperioodi raha kasutuselevõtu kiiruselt kuue parima liikmesriigi hulka.

"Eestis on tõenäoliselt osatud neid asju õigesti rakendada ja kuigi ka seal võiks tempo ilmselt veel kiirem olla, ei ole me sugugi halvas kirjas," lisas ta.

Samal teemal

kõik rehkendama!

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:45

Iisrael ja Hamas nõustusid Trumpi rahuplaani esimese faasiga Uuendatud

04:59

Kontrollikoda: Euroopa Liidu võlg on paari aastaga kahekordistunud

08.10

Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

08.10

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

08.10

Panter sai kodujääl kindlalt lüüa

08.10

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve Uuendatud

08.10

Tartu Ülikool naaseb Lätist võidu ja puhaste paberitega

08.10

Allikmaa: kultuurivaldkonna eelarve ei pruugi järgmistel aastatel väheneda

08.10

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

08.10

ETV spordisaade, 8. oktoober

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08.10

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

08.10

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

08.10

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata Uuendatud

07.10

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

08.10

Hispaania Baleaaride saarestik seisab silmitsi tõsise rändekriisiga

08.10

Ministeerium: gümnaasium ei või vastuvõtureegleid omatahtsi painutada

08.10

TÜ kalasöömiskampaania tingimused tekitasid reklaamiagentuurides imestust

08.10

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

08.10

Norstati uuringu kohaselt on suurima toetusega kolm konservatiivset parteid

08.10

Tehnikaülikool hakkab uurima islami panust avalikku sfääri

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

08.10

Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

08.10

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

08.10

Panter sai kodujääl kindlalt lüüa

08.10

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve Uuendatud

loe: kultuur

08.10

ERSO esmaesitleb Evelin Seppari uudisteost

08.10

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

08.10

Puuluup USA-s: paar inimest on endale juba hiiu kandle tellinud

08.10

Näitekirjanik Esko Salervo: miks mitte olla oma elu superstaar?

loe: eeter

08.10

"Pealtnägija" piilus Eesti ainsa budistliku kloostri seinte vahele

08.10

"Pealtnägija" ajas GRU pakipommide operatsiooni jälgi Eestis

08.10

Ansambel Häääl vabaimprovisatsioonist: iga kord sünnib laval uus lugu

08.10

Uuring: tuulikute infraheli asemel häirib kohalikke kuuldav tuulikumüra

Raadiouudised

08.10

Päevakaja (08.10.2025 18:00:00)

08.10

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata

08.10

Riik tahab taas hakata toetama omavalitsuste vabatahtlikke liitumisi

08.10

Raadiouudised (08.10.2025 15:00:00)

08.10

Raadiouudised (08.10.2025 12:00:00)

08.10

Rakveres läheb valimistele favoriidina vastu Isamaa

08.10

Eesti maksu-ja tolliamet pooldab Hiina postipakkide tulva piiramist

08.10

Euroopa Liit kaalub teraseimpordi vähendamist ja terasetollide suurendamist

08.10

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

08.10

Raadiouudised (08.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo