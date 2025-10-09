Zelenski: Ukrainal on plaanid kaugmaarünnakuteks Venemaa vastu

Ukraina kaugmaarelvad muutuvad paremaks ja nüüd on vaja nende kasutamist oluliselt laiendada, ütles neljapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma igaõhtuses videopöördumises.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et arutas neljapäeval sõjaväejuhtkonnaga väga põhjalikult Ukraina kaugmaarelvade kasutamist. Juttu oli rakettide, droonide kasutamisest ning tootmise, armeele tarnimise ja meeskondade väljaõppega seotud küsimustest.

"Praegune ülesanne on olla palju aktiivsem kõiges, mis on seotud kaugmaameetmete ettevalmistamise ja rakendamisega Venemaa vastu. Mida tõhusam on Ukraina kaugmaategevuses, siis seda kiiremini suudame saavutada rahu," rääkis Zelenski.

Riigipea kinnitusel muutuvad Ukraina kaugmaarelvad oluliselt paremaks ja selle nimel tehakse pidevalt tööd.

"Tootmiseks on loodud palju erinevaid võimalusi, kuid vaja on rahalisi vahendeid ja toetust. Samuti on vaja kasutamist oluliselt laiendada. Selleks on lähikuudeks selged plaanid. Kõik tuleb ellu viia. Ukraina täpsus on juba nähtav, aga seda peaks olema veelgi rohkem. On täiesti õiglane, et Ukraina teeb vastulööke. Täppislööke. Ja erinevalt Venemaast teame meie, mida tahame saavutada," jätkas riigipea.

President rõhutas, et Ukraina tahab rahu ega pea sõda sõja enda pärast, mida teeb Venemaa.

"Isegi äärmusrühmitus Hamas näitab juba läbirääkimisvalmidust, aga mitte Putin. Seni," rõhutas Zelenski.

Riigipea sõnul loob Ukraina koos partneritega tingimusi Venemaa rahule sundimiseks.

"Ja nii see ka läheb. Toetame kõiki ülemaailmseid diplomaatilisi jõupingutusi rahu nimel Lähis-Idas ja loodame väga, et õiglane surve Venemaale toob rahu nii Ukrainale ja ka kogu meie piirkonnale. On oluline, et Ühendriikide juhtkond jätkaks selles osas tööd," ütles president.

USA president Donald Trump tegi kolmapäeval uue avalduse Venemaa ja Ukraina sõja lahendamise kohta.

"Oleme lahendanud seitse sõda. Oleme lähedal kaheksandale lahendusele. Ma arvan, et me lahendame olukorra Venemaaga," ütles Ameerika liider vestluses ajakirjandusega.

Trump nimetas sõda taas kohutavaks ja tõi välja, et tema andmetel sai viimase nädala jooksul Venemaa sõjas Ukraina vastu surma 7000 inimest.