Eesti on vastu EL-i plaanile jälgida privaatseid netivestluseid

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) kinnitas reedesel istungil Eesti seisukoha läbirääkimisteks laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamise ja tõkestamise määruse eelnõu kompromissteksti üle, märkides, et Eesti ei saa algatust toetada, kuivõrd see tooks kaasa enneolematu privaatsuse riive.

ELAK-i esimees Peeter Tali sõnas, et laste seksuaalse väärkohtlemise vastane võitlus ja ennetamine on loomulikult vajalik ka veebis, aga Eesti ei saa kuidagi nõustuda Euroopa Komisjoni pakutud sõnumifailide lausalise skaneerimisega enne nende saatmist.

"Ei ole mõeldav, et hakkame Euroopa Liidus lausaliselt oma kodanike vabadusi piirama ja privaatsust nõrgestama, ennetavalt igaks juhuks ja ükskõik kui üllal ettekäändel," ütles Tali.

ELAK-i esimees lisas, et algatuse suhtes on kriitilised paljud riigid. Tali avaldas heameelt, et eesistuja otsustas määruse eelnõu viimasel hetkel 14. oktoobril toimuva Euroopa Liidu siseküsimuste nõukogu istungi päevakorrast välja võtta ja n-ö pausile panna, ent rõhutas, et kui eelnõu peaks samasugusel kujul uuesti päevakorda tulema, siis hääletab Eesti sellele vastu.

Euroopa Komisjon esitas juba 2022. aastal määruse ettepaneku, et kehtestada eeskirjad laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks ja tõkestamiseks. Seni ei ole jõutud kõigile liikmesriikidele sobiva kompromissini – osa riike on nõus suurema privaatsusõiguse riivega ning osa, näiteks Eesti, jaoks on privaatsusõiguse tagamine suurem prioriteet.

Eesti toetab määruse eelnõu üldisi eesmärke – laste kaitsmist seksuaalse väärkohtlemise eest, vastava veebisisu levitamise tõkestamist ja teo toimepanijate kohtu ette toomist –, ent ei toeta kasutaja jagatava sisu, nagu pildid, videod või veebiaadressid, lausalist skaneerimist. Samuti leiab Eesti, et kui inimene keeldub skaneerimiseks loa andmisest ja selle tõttu piiratakse ta ligipääsu teenusele, siis on tegu vabatahtliku nõusoleku põhimõtte riivega.

Valitsuse esitatud seisukohta määruse eelnõu kohta tutvustas Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil siseminister Igor Taro. Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas valitsuse esitatud seisukohta konsensuslikult toetada.

Neljapäeval kinnitas Saksamaa justiitsminister Stefanie Hubig (SPD), et Saksa valitsus ei toeta Euroopa Liidu kavatsust hakata jälgima privaatseid netivestluseid. Rahvarohkete riikide, nagu Saksamaa, hääled omavad suurt kaalu ja on seetõttu otsustava tähtsusega.