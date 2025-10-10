X!

Eesti on vastu EL-i plaanile jälgida privaatseid netivestluseid

Eesti
Peeter Tali.
Peeter Tali. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) kinnitas reedesel istungil Eesti seisukoha läbirääkimisteks laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamise ja tõkestamise määruse eelnõu kompromissteksti üle, märkides, et Eesti ei saa algatust toetada, kuivõrd see tooks kaasa enneolematu privaatsuse riive.

ELAK-i esimees Peeter Tali sõnas, et laste seksuaalse väärkohtlemise vastane võitlus ja ennetamine on loomulikult vajalik ka veebis, aga Eesti ei saa kuidagi nõustuda Euroopa Komisjoni pakutud sõnumifailide lausalise skaneerimisega enne nende saatmist.

"Ei ole mõeldav, et hakkame Euroopa Liidus lausaliselt oma kodanike vabadusi piirama ja privaatsust nõrgestama, ennetavalt igaks juhuks ja ükskõik kui üllal ettekäändel," ütles Tali.

ELAK-i esimees lisas, et algatuse suhtes on kriitilised paljud riigid. Tali avaldas heameelt, et eesistuja otsustas määruse eelnõu viimasel hetkel 14. oktoobril toimuva Euroopa Liidu siseküsimuste nõukogu istungi päevakorrast välja võtta ja n-ö pausile panna, ent rõhutas, et kui eelnõu peaks samasugusel kujul uuesti päevakorda tulema, siis hääletab Eesti sellele vastu.

Euroopa Komisjon esitas juba 2022. aastal määruse ettepaneku, et kehtestada eeskirjad laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks ja tõkestamiseks. Seni ei ole jõutud kõigile liikmesriikidele sobiva kompromissini – osa riike on nõus suurema privaatsusõiguse riivega ning osa, näiteks Eesti, jaoks on privaatsusõiguse tagamine suurem prioriteet.

Eesti toetab määruse eelnõu üldisi eesmärke – laste kaitsmist seksuaalse väärkohtlemise eest, vastava veebisisu levitamise tõkestamist ja teo toimepanijate kohtu ette toomist –, ent ei toeta kasutaja jagatava sisu, nagu pildid, videod või veebiaadressid, lausalist skaneerimist. Samuti leiab Eesti, et kui inimene keeldub skaneerimiseks loa andmisest ja selle tõttu piiratakse ta ligipääsu teenusele, siis on tegu vabatahtliku nõusoleku põhimõtte riivega.

Valitsuse esitatud seisukohta määruse eelnõu kohta tutvustas Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil siseminister Igor Taro. Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas valitsuse esitatud seisukohta konsensuslikult toetada.

Neljapäeval kinnitas Saksamaa justiitsminister Stefanie Hubig (SPD), et Saksa  valitsus ei toeta Euroopa Liidu kavatsust hakata jälgima privaatseid netivestluseid. Rahvarohkete riikide, nagu Saksamaa, hääled omavad suurt kaalu ja on seetõttu otsustava tähtsusega.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:43

Tallinnas toimunud UEFA jalgpalliametnike kursus jõudis eduka lõpuni

13:37

Muusik Monika Erdman: tundsin end nii halvasti, et suutsin vaid karjuda

13:37

Regionaalministeerium kavandab Eesti Posti erastamist

13:22

Pea viis aastat töös olnud Tallinna linnateatri uus kompleks avab uksed

13:21

Oliver Laas: feodaalsest turvalisusest

13:12

Viljandi HC kohtub eurosarjas mulluse poolfinalistiga

13:09

Eesti on vastu EL-i plaanile jälgida privaatseid netivestluseid

13:04

Kaju: Venemaa edenemine Ukrainas muutub sügisel veel keerulisemaks

12:50

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

12:46

Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.10

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

09.10

Sõja 1324. päev: Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast Uuendatud

09.10

Putin tunnistas Venemaa rolli Aserbaidžaani reisilennuki allakukkumises

08:14

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

09.10

Zelenski: Ukrainal on plaanid kaugmaarünnakuteks Venemaa vastu

09.10

Plaanitav seadusemuudatus tõotab lihtsustada elamule kasutusloa taotlemist

10:23

Trump soovitab kaaluda Hispaania väljaviskamist NATO-st

12:46

Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita Uuendatud

09.10

Peeter Helme kaotas Eesti riigi vastu Euroopa inimõiguste kohtus

09.10

Kunter Tätte: värske uuring paljastas, et kormoran on kasulik lind

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

13:43

Tallinnas toimunud UEFA jalgpalliametnike kursus jõudis eduka lõpuni

13:12

Viljandi HC kohtub eurosarjas mulluse poolfinalistiga

12:37

Laas ületas suures grupis finišijoone neljandana

12:02

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

loe: kultuur

13:22

Pea viis aastat töös olnud Tallinna linnateatri uus kompleks avab uksed

11:46

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

11:42

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

11:08

Elisabet Reinsalu: Laia tänava majja tagasitulek tekitas taas perekonna- ja kodutunnet

loe: eeter

13:37

Muusik Monika Erdman: tundsin end nii halvasti, et suutsin vaid karjuda

11:46

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

11:42

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

10:59

Gert Raudsep: kultuuriasutustes jääb rõõmu järjest vähemaks

Raadiouudised

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Raadiouudised (10.10.2025 12:00:00)

09:55

Tasuta ühistransport jääb Tallinnas ilmselt alles ka pärast valimisi

09:55

Trump ja Stubb sõlmisid jäämurdjate ehitamise kokkuleppe

09:50

Vihmasadu eemaldub pärastlõunaks Ida-Eestisse

09:20

Raadiouudised (10.10.2025 09:00:00)

09.10

USA nõuab Euroopa Liidult rohereeglite lõdvendamist

09.10

Nobeli kirjanduspreemia sai Laszlo Krasznahorkai

09.10

Päevakaja (09.10.2025 18:00:00)

09.10

Prognooside järgi algab gripiviiruse levik tänavu varem

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo