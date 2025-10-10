Eesti Panga andmed näitavad, et Eestis on rõivaste ja jalatsite juurdehindlus pea 80 protsenti ning Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat kinnitusel on riided Eestis tunduvalt kallimad kui euroalas keskmiselt. Kaupmehed ei ole nende arvutustega nõus.

Eesti jaekaupmeeste juurdehindlusest torkab teravalt silma rõivaste ja jalatsite 79 protsendiline hinnalisa, ütles Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai.

"Statistikaameti andmetel kõige suurem juurdehindlus on rõiva- ja jalatsipoodidel. Vahe kaubanduse keskmise juurdehindlusega on umbes kahekordne ja see paistab välja ka jalatsite ja rõivaste hindades. Kui me kõrvutame Eesti hinnataset Euroopa keskmisega, siis üldine elukallidus on meil umbes Euroopa keskmisel tasemel või natuke alla selle veel, aga rõivad ja jalatsid on meil umbes viiendiku võrra kallimad, kui nad on Euroopa teistes riikides keskmiselt," sõnas Kattai.

Tallinna Kaubamajas käib praegu osturalli, mil müük tõuseb kordades. Kaubamaja juhi Erkki Lauguse sõnul ei näita see, et kaubamaja suudab tegelikult madalama hinnaga müüa, vaid ralliks tuuakse müügile odavat kaupa. Tema hinnangul jäävad rõivaste ja jalatsite hinnad Eestis Euroopa keskmisele tasemele.

"Kuna me kõike peame tooma siia teistest riikidest sisse, siis tihti lisanduvad meile olulised logistikakulud ehk vaatamata sellele oleme Euroopa keskmikud," lausus Laugus.

Lauguse sõnul suurenesid rõivaste ja jalatsite juurdehindlused siis, kui Eestisse jõudsid rahvusvahelised kiirmoeketid.

"Kui me läheme hästi odavasse hinnaklassi, mis tuleb läbi teatavate tuntud e-kaupmeeste - kõik need, mis paiknevad Aasia pool - siis nende juurdehindlused on kordades. Kui me räägime kvaliteetkaupadest, siis me räägime tegelikult protsentides, mitte kordades. Kiirmood on see, kus kindlasti juurdehindlused on kõrgemad," ütles Laugus.

LPP Estonia haldab Eestis rahvusvahelisi kiirmoekette Reserved, Cropp, House, Mohito ja Sinsay, kellel kõigil läheb praegu hästi. LPP Eesti juhi Svetlana Malatoki hinnangul pole Eesti juurdehindlused suured ja ka kiirmoe omad ei erine teisest.

"Me ei ole võtnud endale eesmärki, et peale seda, et kui on mõningad muudatused juhtunud, et me paneme hinnale juurde. Eks siin on majanduses toimunud mõningad muudatused, mis on ka meid mõnes mõttes mõjutanud, aga ma ütleks niimoodi, et võrreldes võib-olla teiste Eestis olevate mängijatega, oskame meie pakkuda õiget hinna ja kvaliteedi taset," sõnas Malatok.