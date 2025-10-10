X!

Nädalavahetusel on oodata nii vihma kui ka päikest

ilm
XXVIII laulupeo
XXVIII laulupeo "Iseoma" suurkontsert Tallinna lauluväljakul Autor/allikas: Ken Mürk /ERR
ilm

Öö hakul taandub selgema taevaga kõrgrõhuhari Eesti idapiiri taha, sest uus energiline madalrõhkkond jõuab Botnia lahe põhjatippu ja selle lõunaserv laieneb üle Läänemere. Vihmapilved saabuvad pärast keskööd Eesti rannikule ja liiguvad edasi sisemaale. Päeval suundub keeris Karjala poole. Selle serva mööda kandub meile üksikuid vihmahooge, siis kiikab taas päike välja. Tuul võtab suuna läänest-loodest ja tõuseb tugevaks.

Eelolev öö hakul on taevas selgem ja ilm sajuta. Pärast keskööd lisandub pilvi. Vihmahood jõuavad põhjarannikule ja Eesti lääneserva. Tuul puhub läänekaarest 3-9, rannikul iiliti 14 m/s, vastu hommikut tõuseb tugevamaks. Õhutemperatuur on 1 kuni 7, rannikul kuni 12 kraadi.

Hommik on mandril pilvine ja vihmahoogudega. Saartel on pilvi hõredamalt ja sajuhooge vähe. Tuul puhub edelast 3-9, saartel ja läänerannikul läänest, loodest kuni 12, iiliti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 6 kuni 10, Lääne-Eestis kuni 13 kraadi.

Päeval pilved hõrenevad. Mandril sajab siin-seal hoovihma. Õhtupoolik on juba suurema sajuta. Lääne- ja loodetuul ulatub 5-12, iiliti 14-15, rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 10 kuni 14 kraadi.

Pühapäev ja esmaspäev on sajuhoogudega, vihma sekka tuleb ka märgi helbeid. Lõõtsub jõuline loodetuul ja ilm on kõle. Temperatuur jääb sisemaal alla 10 kraadi.

Teisipäev on jahe, aga sajuhooge on vähe ja tuul tõmbub pisut tagasi.
Kolmapäeval poetab mõnes kohas vihma. Õhk maheneb ja temperatuur tõuseb kraad-kolm üle 10 piiri.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:05

Käit Itaalia mängu eel: olen enesekindel, et suudame parema esituse teha

21:53

Gazas jõustus relvarahu Uuendatud

21:41

Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

21:34

Taasavati poolteist kuud tagasi tegevuse lõpetanud vana Halliste söökla

21:29

Nädalavahetusel on oodata nii vihma kui ka päikest

21:28

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitustööd on jõudnud poole peale

21:15

Saarts: vara on hinnata, kas tulemas on vene valijate protestivalimised

21:15

Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

20:42

Teade relvarahust Lähis-Idas saatis nafta hinna langusesse

20:29

Lajal püüab Stockholmis ATP turniiril pääsu põhitabelisse

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:27

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele Uuendatud

10:23

Trump soovitab kaaluda Hispaania väljaviskamist NATO-st

19:22

Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita Uuendatud

09.10

Zelenski: Ukrainal on plaanid kaugmaarünnakuteks Venemaa vastu

09.10

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

14:53

Neljapäeval rikkus väike objekt Eesti õhuruumi Uuendatud

09:23

FT: NATO kaalub jõulisemat vastust Vene hübriidsõjale

09.10

Putin tunnistas Venemaa rolli Aserbaidžaani reisilennuki allakukkumises

15:34

Kaja Kallas vastuseks Merkelile: meie oleme kindlasti ajaloo õigel poolel

09.10

"Aktuaalse kaamera" kauaaegne diktor Ivi Kreen tähistas 90. sünnipäeva

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:05

Käit Itaalia mängu eel: olen enesekindel, et suudame parema esituse teha

21:41

Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

21:15

Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

20:29

Lajal püüab Stockholmis ATP turniiril pääsu põhitabelisse

loe: kultuur

18:55

Indrek Sammul: soojus on uues majas alles

18:50

"AK": Tallinna Linnateater läbi aegade

18:45

Merike Estna isikunäitus tabab õhkõrna momenti surma ja elu vahel

17:00

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed Uuendatud

loe: eeter

13:37

Muusik Monika Erdman: tundsin end nii halvasti, et suutsin vaid karjuda

11:46

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

11:42

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

10:59

Gert Raudsep: kultuuriasutustes jääb rõõmu järjest vähemaks

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

15:50

Jäälõhkujate ehitamine USA-le loob Soomes tuhandeid töökohti

15:40

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

15:35

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus on jõudnud poole peale

15:35

Riik teeb ettevalmistusi Eesti Posti erastamiseks

15:20

Raadiouudised (10.10.2025 15:00:00)

12:50

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Raadiouudised (10.10.2025 12:00:00)

09:55

Tasuta ühistransport jääb Tallinnas ilmselt alles ka pärast valimisi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo