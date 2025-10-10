Nädalavahetusel on oodata nii vihma kui ka päikest

Öö hakul taandub selgema taevaga kõrgrõhuhari Eesti idapiiri taha, sest uus energiline madalrõhkkond jõuab Botnia lahe põhjatippu ja selle lõunaserv laieneb üle Läänemere. Vihmapilved saabuvad pärast keskööd Eesti rannikule ja liiguvad edasi sisemaale. Päeval suundub keeris Karjala poole. Selle serva mööda kandub meile üksikuid vihmahooge, siis kiikab taas päike välja. Tuul võtab suuna läänest-loodest ja tõuseb tugevaks.

Eelolev öö hakul on taevas selgem ja ilm sajuta. Pärast keskööd lisandub pilvi. Vihmahood jõuavad põhjarannikule ja Eesti lääneserva. Tuul puhub läänekaarest 3-9, rannikul iiliti 14 m/s, vastu hommikut tõuseb tugevamaks. Õhutemperatuur on 1 kuni 7, rannikul kuni 12 kraadi.

Hommik on mandril pilvine ja vihmahoogudega. Saartel on pilvi hõredamalt ja sajuhooge vähe. Tuul puhub edelast 3-9, saartel ja läänerannikul läänest, loodest kuni 12, iiliti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 6 kuni 10, Lääne-Eestis kuni 13 kraadi.

Päeval pilved hõrenevad. Mandril sajab siin-seal hoovihma. Õhtupoolik on juba suurema sajuta. Lääne- ja loodetuul ulatub 5-12, iiliti 14-15, rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 10 kuni 14 kraadi.

Pühapäev ja esmaspäev on sajuhoogudega, vihma sekka tuleb ka märgi helbeid. Lõõtsub jõuline loodetuul ja ilm on kõle. Temperatuur jääb sisemaal alla 10 kraadi.

Teisipäev on jahe, aga sajuhooge on vähe ja tuul tõmbub pisut tagasi.

Kolmapäeval poetab mõnes kohas vihma. Õhk maheneb ja temperatuur tõuseb kraad-kolm üle 10 piiri.