Kolmandas kvartalis kogusid erakonnad annetustena ligi 1,4 miljonit eurot

Isamaa reklaam Tallinnas.
Isamaa reklaam Tallinnas. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Isamaa sai kolmandas kvartalis annetustest kokku ligi 353 000 eurot, millest 100 000 tuli ettevõtja Parvel Pruunsillalt. Reformierakonnal õnnestus saada 274 273 eurot annetusi, kõige tagasihoidlikum oli rahaline toetus Eesti 200-le, millele laekus veidi üle 30 000 euro.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) andmed näitavad, et kolmandas kvartalis annetati erakondadele kokku 1 374 045 eurot. See summa tõotab veel suureneda, kui enda info teeb avalikuks ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

Isamaale laekus annetustena 352 952 eurot. Bigbanki suuromanik ja Isamaa liige Parvel Pruunsild, kes on erakonnale juba aastaid igas kvartalis vähemalt 100 000 eurot annetanud, tegi seda ka nüüd.

Pruunsilla järel andis Isamaale toetuseks suuruselt järgmise summa, 20 000 eurot 2023. aastal sinna EKRE-st üle läinud ettevõtja Argo Luude.

Tallinna Kesklinna linnaosa vanem Ahti Kallikorm annetas koduerakonnale 13 280 eurot ning 13 000 eurot laekus riigikogu liikmelt Riina Solmanilt.

Ärimees Armin Karu annetas Isamaale 10 000 eurot ning sama suure summa tõid erakonnale kolmandas kvartalis ka ettevõtja Margus Kuklane ja Tartu linnavolikogu esimees Kaspar Kokk.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan tegi erakonnale 4150 euro suuruse annetuse.

Liikmemaksu sai Isamaa kolmandas kvartalis kokku 12 427 eurot.

Reformierakonnale annetas enim Anders Tsahkna

Reformierakonnal õnnestus saada 274 273 eurot annetusi, millest suurimad summad laekusid endisest poliitikust ettevõtjalt Anders Tsahknalt ning ärimeestelt Urmas Sõõrumaalt ja Armin Karult: Tsahkna annetas erakonnale 31 200 eurot, Sõõrumaa 30 000 ja Karu 27 500 eurot.

17 683-eurose annetusega paistab silma ka perearstist riigikogu liige Eero Merilind.

Bolti asutaja Martin Villig annetas Reformierakonnale 8000 eurot, endine Tallinna abilinnapea Viljar Jaamu 6000 eurot ning 5000-eurose annetuse tegid Aren Põder, Illimar Toom, Mark Aivo Takis ja Ronald Blumenau.

Liikmemaksudena sai Reformierakond vaid 1195 eurot, olles sellega kolmandas kvartalis suuremate erakondade hulgas konkurentsitult kõige vähem liikmemaksu kogunud erakond.

Äsja Reformierakonnast lahkunu annetas Keskerakonnale 20 000

Keskerakond teenis kolmandas kvartalis annetustelt 219 300 eurot, suurimad summad laekusid riigikogu liikmelt Andrei Korobeinikult ja alates 2012. aastast Reformierakonda kuulunud, kuid septembri keskel sealt lahkunud Keiti Mürkhainilt, kes mõlemad annetasid 20 000 eurot.

10 000 eurot annetas Keskerakonnale ehitusettevõtte Rand & Tuulberg omanik Raivo Rand ja 8000 eurot ettevõtja Janek Mäggi.

Erakonna aseesimehelt Jana Toomilt laekus annetusena 6970 eurot ja Elmar Sepalt 6670 eurot. Üle 5000-eurose annetuse tegid ka Priit Põld, Andres Hiie, Lauri Laats ja Ralf Allikvee.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart tegi erakonnale 900-eurose annetuse.

Liikmemakse tasusid keskerakondlased samal perioodil kokku 4867 eurot.

SDE suurimad toetajad olid Villig, Tamkivi ja Hinrikus

Sotsiaaldemokraatlik Erakond sai kolmandas kvartalis 257 630 eurot annetusraha. Suurima panuse andsid ettevõtjad Markus Villig, Sten Tamkivi ja Taavet Hinrikus, igaühelt neist laekus 20 000 eurot.

15 000 euroga toetas sotsiaaldemokraate ka Martin Villig ning 14 410 eurot annetas Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri annetas erakonnale 8022 eurot ning ehitusettevõtja Raivo Rand 7500 eurot.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski annetussumma oli 6665 eurot, Tanel Kiigel 6335 eurot ja abilinnapea Kaarel Ojal 6148 eurot.

Üle 6000-eurose annetuse tegi ka endine regionaalminister Piret Hartman.

Liikmemaksudest sai SDE kolmandas kvartalis 6515 eurot.

Lõhmus ja Kirjanen annetasid Parempoolsetele 30 000 eurot

Erakond Parempoolsed sai 232 077 eurot annetusi, millest suurimad oli 30 000-eurosed annetused LHV panga asutajalt Rain Lõhmuselt ja puidutööstur Raul Kirjanenilt.

12 000 euroga toetas erakonda ettevõtja Jaan Pillesaar ning 10 000 eurot andsid Kaspar Prik, Riho Maurer ja Peeter Mänd.

Parempoolsetele kolmandas kvartalis laekunud liikmemaksu kohta ERJK andmetes laupäeva hommikul infot ei olnud.

Eesti 200-le tegi suurima annetuse Peeter Tali

Eesti 200 sai kolmandas kvartalis annetustena 30 217 eurot. Liikmemaksudena laekus 4280 eurot.

Annetustest suurim oli riigikogu liikmelt Peeter Talilt laekunud 3750 eurot, 3000 eurot annetas Aarne Jõgimaa ja 2950 eurot perearst ja riigikogu liige Diana Ingerainen.

Kristiine linnaosa vanem Renata Lukk andis erakonna hüvanguks 2018 eurot.
2000 eurose annetuse tegid ettevõtjad Martin Villig, Markus Villig, Sten Tamkivi ja Taavet Hinrikus. Sama suure summa eraldas koduerakonnale ka Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin.

Vabaerakond Aru Pähe sai kvartali jooksul 3352 eurot, millest suurim panus, 1500 eurot tuli esimees Märt Meesakilt.

Erakond Koos kogus annetustena 4211 eurot ja liikmemaksudena 2033 eurot.

EKRE ja ERK-i annetuste ja liikmemaksude kohta ERKJ lehel laupäeva lõunaks infot ei olnud.

