Erakonnad teevad viimaseid pingutusi valijate võitmiseks

Tallinnas Nõmmel oli laupäeval erinevate parteide valimistelkide juures õhk sõbralik. Kui ühe erakonna flaierid tuul laiali lennutas, tulid kõrvaltelgi tegijad appi korjama. Möödujaid oli omajagu, kellest igaüht püüti kõnetada, veel kord oma vaateid selgitada ja midagi ka näppu jagada.

"Me mõjutame inimesi oma heade valimislubadustega, inimestele need meeldivad. Mina pakun käsitöökõrvarõngaid, ise olen need teinud alati igaks valimiseks," ütles EKRE esinumber Nõmmel Kadri Vilba.

"Mitu prouat on tulnud ja öelnud, et "ma valisin eelmine kord teid, ma valin teid seekord ka". See soojendab südant ja ma seisan tervise ja sotsiaalteemade eest ja need on äärmiselt olulised ja puudutavad inimeste hinge," lausus Isamaa kandidaat Nõmmel Merike Värik.

"Me ei meelita inimesi, aga pastapliiats on see, millega saab vestlust alustada ja paljud inimesed ütlevad, et "mul ei ole vaja pastakat, aga rääkida võime küll."," ütles Nõmme linnosavanem ja SDE esinumber Nõmmel Karmo Kuri.

Nõmmel muretsevad inimesed paljude kohalike teemade pärast alates haljastusest ja Von Glehni teatri säilimisest kuni liiklusküsimusteni välja. Enim puudutab maamaksu küsimus.

"Vanasti valdkonna abilinnapeana ma ju sellega tegelesin, nii et oli hea meel inimesele asjalikku nõu anda ja selgitada, missugused on linna väljavaated," lausus Keskerakonna kandidaat Nõmmel Eha Võrk.

Potentsiaalseid valijaid oli uudistamas eri vanuses. Mitmed erakonnaesindajad nentisid, et noored on tänavu agarad.

"Kõige rohkem astub ligi pigem eakaid inimesi, aga noored – juba tunned ära kogemusega valimiskampaaniatest, et mõned aeglustavad sammu, nad tegelikult tahaksid millestki rääkida, aga võib-olla ei julge. Siis teed selle esimese sammu, kõnetad ja tegelikult mitmed noored tahavad arutada maailma asju," rääkis Reformierakonna esinumber Nõmmel Urmas Paet.

Kuid millele inimesed tahavad vastuseid saada ja kas poliitikud oskavad vastata?

"No eks ikka see, kuidas siin elukeskkond on ja kuidas see paremaks muuta, kõik selline. Eks mõned vastused on ikka veidi ümmargused, aga mingid vastused on selged ka," ütles Grete.

"Mina ikka ütlen ausalt ära ka, kui ma ei tea. Ja ma olen alati valmis inimesega uuesti ühendust võtma, talle tagasi helistama ja targemate käest järele küsima ja talle selle asja edasi rääkima," lausus Parempoolsete esinumber Nõmmel Siim Kiisler.

Eesti 200 kampaaniategijaid "Aktuaalsel kaameral" täna Tallinnas kohata ei õnnestunud, küll aga ütlevad nad, et püüavad lõpusirgel kutsuda endaga just need valijad, kes pole veel oma otsust langetanud.