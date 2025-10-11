Tuhanded inimesed naasevad varemetes Gazasse

Tuhanded inimesed naasevad peale relvarahu kehtima hakkamist Gazasse, ÜRO teatel asuvad pühapäeval teele ka abikolonnid, Hamasil on pantvangide tagastamiseks aega esmaspäevani.

Gaza ametivõimude teatel on pärast relvarahu kehtima hakkamist piirkonda naasnud ligi 300 000 inimest. Kodud on aga varemetes.

"Oleme oodanud seda hetke, mil saame oma kodudesse naasta ja eluga edasi minna, aga kahjuks, nagu näete ei ole linnas enam kusagil elu," ütles üks naasjatest.

ÜRO ametnike sõnul andis Iisrael rohelise tule suures koguses abi saatmiseks Gazasse alates pühapäevast. Jordaanias ja Egiptuses on abikolonnid juba ootel, et toimetada palestiinlastele toitu, kütust, meditsiinitarbeid ja muud hädavajalikku.

Pärast Iisraeli vägede lahkumist tagavad Gazas korda äärmusrühmituse Hamas politseinikud.

"Siseministeeriumi väed on paigutatud Gaza sektori piirkondadesse, mis ei ole okupatsioonivõimu kontrolli all. Suurem osa politseinikest on paigutatud ristmikele ja turgudele, et tagada kodanike turvalisus, et leinajad tunneksid, et seadus kehtib ja keegi pole seadusest kõrgemal," ütles politseinik.

Iisrael valmistub Hamasi käes olevate pantvangide vastuvõtmiseks.

Äärmusrühmitusel on esmaspäeva keskpäevani aega 20 elusoleva pantvangi üleandmiseks. Iisrael peaks oma vanglatest vabastama ligi 2000 palestiinlast. Teadaolevalt nõuab Hamas suurema arvu palestiinlaste vabastamist.

Palestiinlased on mures, et Iisrael võib pärast pantvangide kättesaamist oma seisukohti taas karmistada

"Esimene etapp viiakse läbi vaikselt. Aga kui Iisrael vabaneb avalikust survest pantvangide pärast, usun, et Iisraeli seisukoht võib muutuda," ütles palestiinlaste partei Fatah' liige Tawfiq al-Tirawi.

Esmaspäeval peaksid maailma liidrid kohtuma Egiptuses, et tähistada pidulikult rahulepingu allkirjastamist. Asjatundjate sõnul on läbirääkimised kokkuleppe järgmise etapi üle keerulised, kuid edasiminek on võimalik, kui USA president Donald Trump jääb asjaga tegelema. Trumpi sõnul on Gaza relvarahu plaani järgmiste etappide asjus enamasti üksmeel olemas.