Brittide lennukid tegid 12-tunnise patrull-lennu Venemaa piiri ääres

RC-135 luurelennuk.
RC-135 luurelennuk. Autor/allikas: SCANPIX/Stocktrek Images
Briti õhuvägede kaks lennukit tegid reedel koos ameeriklaste tankerlennukiga 12-tunnise patrull-lennu mööda Venemaa piiri, et demonstreerida NATO valmisolekut ja ühtsust, teatasid Briti kuninglik õhuvägi (RAF).

Kaks RAF-i kõige moodsamat luurelennukit tegid 12-tunnise missiooni, mille käigus patrulliti Venemaa piiri NATO idatiival, teatas kuninglik õhuvägi.

Üks brittide lennukitest oli luurelennuk RC-135 ning teine merepatrull-lennuk P-8 Poseidon. Viimase põhiülesanne on allveelaevade vastane tegevus ning P-8 Poseidon kannab vajadusel torpeedosid ning laevatõrjerakette.

Lennukite teekond liikus Skandinaavia põhjatipust mööda NATO idapiiri lõunasse kuni Musta mereni. Teekonnal mööduti ka Valgevenest ja Ukrainast. Patrull-lennu pikkuseks oli umbes 15 000 kilomeetrit.

Lennukid läbisid näiteks ka Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi.

Kaht Briti vägede lennukit toetas USA sõjaväe tankurlennuk Boeing KC–135 Stratotanker, mistõttu said RAF-i lennukid nii pika missiooni läbi viia.

RAF nimetas teates missiooni demonstratsiooniks NATO transatlantlisest ühtsusest. Lisaks märgiti, et operatsioon viidi läbi pärast Venemaa korduvaid rikkumisi NATO õhuruumis, kaasaarvatud juhtumid Eestis, Poolas ja Rumeenias.

Mõlemad missioonil osalenud RAF-i lennukid on mõeldud luureinfo kogumiseks, et toetada erinevaid operatsioone ning hankida väärtuslikku infot analüüsimiseks.

Suurbritannia kaitseminister John Healey ütles, et lisaks väärtusliku luureinfo hankimisele saadeti selle operatsiooniga jõuline sõnum ka Venemaa juhile Vladimir Putinile ning teistele vastastele.

RAF-i luurelennukite 12-tunnise missiooni marsruut. Autor/allikas: RAF

