Pühapäeval tõuseb tuul, võib tulla lörtsi

ilm
Vihmane ilm
Vihmane ilm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
ilm

Pühapäeval tuul tõuseb, pilvisus tiheneb ja sajud liiguvad üle Eesti. Päeval kaugeneb väike pööris Venemaale. Selle servas sajab meil aeg-ajalt hoovihma, sekka ka lörtsi ning tuul püsib tugev.

Öösel vastu pühapäeva pilvisus tiheneb. Pärast keskööd levib vihmasadu loodest kagusse, kohati on sadu tugev ja võimalik on ka lörts. Lisaks on äikeseoht. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, saartel ja rannikul loode- ja läänetuul 8 kuni 12, iiliti 17 meetrit sekundis. Õhusooja on 3 kuni 7, rannikul kuni 11 kraadi.

Pühapäeva hommikul on taevas enamasti pilves. Sajab vihma ning kohati võib sekka tulla lörtsi. Paiguti on äikest ja tugevat sadu. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 4 kuni 10, rannikul iiliti 15, saartel ja läänerannikul loodest ja põhjast 8 kuni 15, iiliti 23 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 8, saartel kuni 10 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Aeg-ajalt sajab vihma, mile sekka kohati ka lörtsi tuleb. Valdavalt puhub mõõdukas, iiliti tugev loode- ja põhjatuul ning sooja on oodata 6 kuni 11 kraadi.

Esmaspäev tuleb pilves selgimistega. Paljudes kohtades sajab vihma, sekka ka lörtsi.

Järgnevad paar päeva tulevad veelgi pilvisemad. Vihmasajud jätkuvad, kuid muutuvad kolmapäeval nõrgemaks. Neljapäeval liiguvad sajupilved üle Eesti kagusse ehk pärastlõunal hakkab taevas loode poolt selginema.

Sooja on nädala alguses keskmiselt 7, kolmapäeval 9 ning neljapäeval 10 kraadi.

Toimetaja: Marko Tooming

