Saatse kohalikud ootavad kiiremas korras uut sõiduteed

Kuigi Värska-Saatse vaheline maanteelõik, mis läbib Venemaa territooriumi, on praegu ajutiselt suletud, loodavad kohalikud inimesed, et niinimetatud Saatse saapas aset leidnud sündmused kiirendavad uue ümbersõidutee ehitamist.

Setomaal Saatse piirkonnas elavad inimesed, kes on pidanud iga päev liiklema läbi niinimetatud Saatse saapa ehk Venemaa territooriumi, on harjunud nägema tee ääres Venemaa piirivalvureid ja õppinud arvestama teelõigul kehtivate piirangutega.

Sel nädalal teele ilmunud relvastatud grupid ja sellele järgnenud tee sulgemine piirivalve poolt on kohalike seas esile toonud etteheited, et otsustajad on uue ümbersõidutee ehitusega nii kaua viivitanud.

"Jääb mulje, et meie kant siin, et rahvast siin vähe, et ei tee seda uut teed. Praegu pani PPA selle tee kinni, aga venelane paneb samamoodi kinni. Iga hetk võib see juhtuda, aga uue teega on venitatud ja venitatud," rääkis kodurestorani Magõkõnõ perenaine Sirje Kruusamäe.

Seda Saatse-Värska teelõiku, mis läheb läbi Venemaa territooriumi ja mis nüüd on ajutiselt suletud, on pikka aega vältinud riigiametnikud, mitmed kohalikud inimesed ja ka turistid, kes on pidanud selle tee kasutamist ebaturvaliseks.

"On olnud rahvast ja seltskondi, kes tulid juba paar aastat tagasi, kes tulid üle Matsuri, sest nemad ei riskinud tulla otse," märkis Kruusamäe.

Uut teed on kiiresti vaja, sest praegu võtab näiteks ka päästeametil ja kiirabil kauem aega, et jõuda piiriäärsetesse küladesse.

"Saatse nulk on kuskil 160 inimesega piirkond, suvel rohkem, talvel vähem, hooldekodu on 50 inimest, kus igapäevaselt käivad omaksed seal külas. Seda teed on vaja ja selle tee võiks kiirendatud korras valmis ehitada," ütles Setomaa vallavanem Raul Kudre.