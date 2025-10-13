X!

Hamas vabastas kõik 20 pantvangi

Iisraellastest pantvangide vabastamise üle rõõmustavad inimesed Tel Avivis.
Iisraellastest pantvangide vabastamise üle rõõmustavad inimesed Tel Avivis. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Palestiina terrorirühmitus Hamas vabastas esmaspäeval kõik 20 nende käes pantvangis olnud ja veel elus olevat iisraellast, mis on suur samm kaks aastat kestnud ohvriterohke Gaza sõja lõpetamise suunas. Pantvangid vabastati vastavalt Gaza rahuplaanile vastutasuks Iisraeli vägede lahkumise ja palestiinlastest vangide vabastamise eest.

Iisraeli sõjavägi teatas lõunal, et on saanud kätte ka ülejäänud 13 pantvangi pärast seda, kui Punase Risti esindajad tõid esimesed seitse vabastatud pantvangi esmaspäeva hommikul nende kätte.

Teade pantvangide vabastamisest kutsus esile tuhandete Tel Avivi Pantvangide väljakul ootavate inimeste seas rõõmuhõisked, üksteise kallistamise ja pisarad.

"See on suurepärane päev. See on uus algus," ütles Iisraeli saabunud USA president Donald Trump. Ta esineb Iisraeli parlamendi, Knesseti, ees pöördumisega enne, kui lendab Egiptusesse tippkohtumisele, mille eesmärk on luua tingimused püsivaks rahuks Gazas.

Küsimusele, kas kaks aastat kestnud Gaza sõda on läbi, vastas ta: "Jah."

Iisraeli televisiooni kaadrid näitasid, et relvarahu ja pantvangide vabastamise kokkuleppe raames vabastatud Palestiina kinnipeetavaid vedavad bussid hakkasid samuti Iisraeli vanglatest Palestiina enklaavi poole liikuma.

Hamas avaldas esmaspäeva hommikul ka nimekirja vabastatavatest elusolevatest pantvangidest, keda Gazas on hoitud alates 7. oktoobri rünnakutest 2023. aastal.

Pantvangide eest vabastab Iisrael 250 süüdimõistetud palestiinlasest vangi ja üle 1700 kinnipeetava.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BBC, Reuters

