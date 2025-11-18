ÜRO Julgeolekunõukogu toetas Trumpi esitatud Gaza rahuplaani

ÜRO Julgeolekunõukogu hääletas esmaspäeval USA esitatud resolutsiooni poolt, mis toetab president Donald Trumpi Gaza rahuplaani ning näeb ette rahvusvaheliste vägede paigutamist ja teekaarti tulevase Palestiina riigi loomise suunas.

Resolutsiooni poolt hääletas ÜRO Julgeolekunõukogu 13 liiget. Venemaa ja Hiina jäid erapooletuks ning vetoõigust ei kasutanud keegi.

Washington nimetas hääletust ajalooliseks ja konstruktiivseks.

USA president Trump tervitas ka eraldi ÜRO Julgeolekunõukogu toetust tema rahuplaanile.

"See viib edasisele rahule kogu maailmas. Hääletus oli tunnustus ja toetus Rahunõukogule, mida juhin mina," kiitis USA riigipea sotsiaalmeedias.

"See läheb ajalukku kui üks suurimaid heakskiite Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ajaloos ja viib edasisele rahule kogu maailmas," kordas Trump.

Resolutsioon toetab Rahunõukogu loomist, mis on Gaza ajutine valitsusorgan, mida teoreetiliselt juhiks Trump ja mille mandaat kehtib kuni 2027. aasta lõpuni.

See annab liikmesriikidele volituse moodustada ajutised rahvusvahelised stabiliseerimisjõud, mis teeksid koostööd Iisraeli ja Egiptusega ning äsja väljaõpetatud Palestiina politseiga, et aidata kindlustada piirialasid ja demilitariseerida Gaza sektorit.

Erinevalt varasematest eelnõudest mainitakse viimases ka võimalikku tulevast Palestiina riiki.

Gaza sektoris valitsev äärmusrühmitus Hamas teatas koheselt, et ÜRO resolutsioon, mis lubab territooriumile paigutada rahvusvahelised väed, ei austa palestiinlaste nõudmisi ja õigusi.

"See resolutsioon ei vasta Palestiina rahva poliitilistele ja humanitaarsetele nõudmistele ning õigustele," teatas islamistlik äärmusrühmitus oma avalduses.

Iisraeli riikliku julgeoleku minister Itamar Ben Gvir kutsus esmaspäeval peaminister Benjamin Netanyahut üles vahistama Palestiina Omavalitsuse presidenti Mahmoud Abbasi, kui ÜRO Julgeolekunõukogu hääletab Palestiina riikluse poolt.

"Kui nad kiirendavad selle väljamõeldud riigi tunnustamist ehk kui ÜRO seda tunnustab, siis peate teie, härra peaminister, andma korralduse Palestiina Omavalitsuse kõrgete ametnike ja Mahmoud Abbasi vahistamiseks," ütles Ben Gvir pressikonverentsil Iisraeli parlamendis Knessetis.