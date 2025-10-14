X!

Tallinna-Tartu rongid hakkavad tuleval nädalal taas kiiremini sõitma

Eesti
Elroni reisirongid Tartu raudteejaamas.
Elroni reisirongid Tartu raudteejaamas. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Eesti

Kui Eesti Raudtee ootas, et Tallinna-Tartu raudteeliinil oleks tavapärase kiirusega rongiliiklus pidanud ehitustööde järel taastuma juba septembri alguses, siis tööde dokumentatsiooni venimise järel ootab ettevõte tavakiirusega rongiliikluse taastumist tulevasest esmaspäevast.

Juba kuu aega tagasi olid ehitustööd Tartu suunal Eesti Raudtee teatel jõudnud lõppfaasi, oodates uute liiklusjuhtimissüsteemide sisselülitamise taga Tapa jaamas, mis aga pidevalt edasi lükkus. Eesti Raudtee teatel võtab ohutusega seonduva dokumentatsiooni tegemine oodatust rohkem aega, kuna töövõtja teeb esmakordselt Siemensi tehnoloogia ja nende Ukraina alltöövõtja poolse rööbasahelate tehnoloogia koostoime dokumenteerimist. 

Oktoobri keskpaigaks aga kestab rongisõit Tallinna ja Tartu vahel endiselt ligi kolm tundi.

Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann sõnas, et rongiliikluse graafikute pikendamisel lähtuti eelkõige põhimõttest, et vähem muudatusi on parem ning uuele, kiiremale graafikule minnakse üle 20. oktoobrist.

"Uues graafikus paranevad kindlasti sõiduajad, kuigi on veel ka piiranguid seoses Lagedi ja Aegviidu vahel toimuvate olemasoleva kontaktvõrgu täieliku rekonstrueerimise töödega – need jätkuvad aasta lõpuni," rääkis ta.

Tallinna-Tartu kiirrong sõidab uues graafiku kohaselt kahe tunni ja 19 minutiga, tavaline mitme peatusega rong kaks tundi ja 40 minutit. See tähendab praegusega võrreldes vastavalt 25- ja 24-minutilist ajavõitu. Järgmine graafikumuudatus on planeeritud 23. novembrist ning siis loodab Zimmermann, et on võimalik sõiduaegu veel lühendada.

"Et taristutööd veel kestavad, siis paari aasta taguse ühe tunni ja 57-minutise sõiduajani ekspressrongi puhul on veel minna," ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe ERR-ile.

Töö turvangusüsteemide moderniseerimisega Tapa jaamas veel kestab. "Oleme ka ise ootel, et saaksime tööd vastu võtta. Tapa jaamas toimub kuni uue liiklusjuhtimissüsteemi sisselülitamiseni pöörangute ümberseadmine käsitsi ja sellega seotud kulud on töövõtja kanda," märkis Zimmermann.

Zimmermann tõi välja, et Tapa jaamas välja ehitatud liiklusjuhtimissüsteem on Eestis esimene, mistõttu on see ka erilise tähelepanu all nii tehnoloogia kui ka ohutusdokumentatsiooni koostamise poole pealt.

"Edaspidi on juba järeleproovitud lahenduste kasutuselevõtt loodetavasti sujuvam. Kui Aegviidu-Tapa lõik on kasutusele võetud, siis meil on sellest kogemusest tulenevalt võimalik paremini planeerida ka järgnevaid etappe. Peale seda liiguvad liiklusjuhtimissüsteemide uuendamise tööd edasi liinidele Tapa-Tartu, Tartu-Valga, Tapa-Narva ja Tartu-Koidula ning teises faasis Tallinna-Tapa ja Valga-Koidula liinidele," sõnas ta.

Mäe sõnas, et taristutööd Tapa ja Tartu vahel on reisijate arvu viimasel kahel aastal tugevalt mõjutanud.

Mullu langes reisijate arv Tallinna-Tartu suunal aasta varasemaga võrreldes 16 protsenti ehk üle 250 000 reisija.

Taristutööde lõppemisel ja uute elektrirongide liinile asumisel ootab Elron võimalikult kiiret reisijate arvu taastumist ja kasvamist. "Eriti juhul, kui reis hakkab võtma senisest oluliselt vähem aega. Eesmärgiks on seatud jõuda Tartu-Tallinna Ülemiste jaama puhul reisi kestuseni 1 tund ja 30 minutit," rääkis Mäe.

Toimetaja: Barbara Oja

