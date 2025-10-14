Otse kell 12.30: selgub, mida näitab gümnasistide õpiränne koolide kohta

Teisipäeval toimub arenguseire keskuse ning haridus- ja teadusministeeriumi seminar "Mida näitab gümnasistide õpiränne ja kuidas see on koolide tulemustega seotud?". Kell 12.30 algavat arutelu näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Seminaril arutatakse, kas koolivõrk ja hariduskorraldus suudavad tagada kõigile noortele võrdsed võimalused või on pigem süvenemas piirkondlikud ja sotsiaalsed lõhed hea hariduse kättesaadavuses.

Haridus- ja teadusministeeriumi riigivara valitsemise valdkonna nõunik Kadi Serbak tutvustab uuringu "Gümnasistide õpiränne − kas ja millised tegurid eristavad kodule lähimas gümnaasiumis õppivat noort kaugemal õppivast noorest?" tulemusi. Uuringu eesmärk oli registriandmete põhjal hinnata sotsiaalmajandusliku tausta mõju gümnaasiumi teenusrändele.

Haridus- ja teadusministeeriumi kaasava hariduse valdkonna nõunik Sandra Fomotškin tutvustab uuringu "Gümnaasiumide tulemusnäitajate analüüs" tulemusi. Uuringu eesmärk oli uurida seoseid gümnaasiumiastmega üldhariduskoolide taustatunnuste ning koolide tulemusnäitajate vahel.

Arenguseire keskuse ekspert ja Eesti inimarengu aruande peatoimetaja Eneli Kindsiko avab Eesti-sisese haridusrände sotsiaalmajandusliku profiili. Milliste perede ja õpilaste haridusteed kulgevad väljaspool kodulähedast kooli? Kuidas kujundavad need otsused kohalike koolide arenguvõimalusi, õpetajate töökoormust ning haridussüsteemi sidusust riigi tasandil?

Pärast ettekandeid toimuvas vestlusringis osalevad Kadi Serbak, Sandra Fomotškin ja Eneli Kindsiko ning riigikogu liikmed Madis Kallas (SDE) ja Liina Kersna (Reformierakond). Vestlust juhib arenguseire keskuse juhataja Tea Danilov.