Kahe päevaga on oma hääle andnud 113 217 valijat

Teisipäeva kella 20 seisuga oli kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletanud jaoskonnas 34 210 ja interneti teel 79 007 valijat, teatas riigi valimisteenistus,

Kõige aktiivsem hääletamisest osavõtt on olnud Hiiu maakonnas, kus on hääletamas käinud 14,1 protsenti valijatest. Järgnevad Tallinna linn, kus on valimas käinud 13,3 protsenti valijatest ning Tartu linn ja Lääne maakond, kus on hääletamas käinud 12,3 protsenti valijatest.

Kogu Eesti peale kokku on hääletamas käinud 11,3 protsenti valijatest.

Hääletamisõigus on kohalikel valimistel vähemalt 16-aastastel valijatel, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub vastavas vallas või linnas. Lisaks Eesti kodanikele on hääletamisõigus Eestis elavatel Euroopa Liidu kodanikel ja Eestis pikaajalise elaniku elamisloa alusel elavatel kodakondsuseta isikutel.

E-hääletamine kestab ööpäevaringselt kuni laupäeva, 18. oktoobri õhtuni kell 20. E-hääletamiseks tuleb aadressilt www.valimised.ee oma arvutisse laadida valijarakendus. Lisaks on vaja internetiühendusega arvutit ning isiku tuvastamiseks ID-kaarti koos ID-kaardi lugejaga või mobiil-ID-d või Smart-ID-d ja PIN-koode.

Kuni neljapäevani saab valdade ja linnade ning Tallinna linnaosade keskustes hääletada kella 12-st 20-ni. Sel perioodil saab valija minna ükskõik millisesse parasjagu avatud valimisjaoskonda üle Eesti ja anda hääl enda valimisringkonna kandidaadi poolt. Valimisnädala reedest pühapäevani on avatud kõik 356 valimisjaoskonda üle Eesti.

Valimispäeval, 19. oktoobril, on avatud kõik valimisjaoskonnad kella 9-st 20-ni. Valimisjaoskondade kohta saab rohkem infot aadressil www.valimised.ee.