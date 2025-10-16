Valitsus plaanib Saatse saapa ümbersõidu keskkonnamõju hindamata jätta

Valitsus plaanib neljapäeval otsustada Saatse saapa ümbersõidutee ehitamise keskkonnamõju hindamata jätta, et ümbersõidu rajamist kiirendada umbes kaheksa kuu võrra, mis võiks tee valmimise tuua järgmise aasta lõppu.

Venemaa territooriumit läbiva Värska-Ulitina riigitee lõigu ümberehitamine tähendab tee ehitamist Natura 2000 võrgustikku kuuluval Mustoja looduskaitsealal. Tavapäraselt tuleb selliseks tegevuseks läbi viia keskkonnamõjude hindamine ja transpordiamet ka selle on algatanud.

Neljapäeval tegi taristuminister Kuldar Leis valitsusele ettepaneku keskkonnamõjude hindamine ära jätta, et ümbersõidutee rajamist kiirendada.

Senise kava kohaselt oleks Saatse saapa ümbersõidutee valminud 2027. aasta juuliks. Kliimaministeeriumi hinnngul kiirendaks keskkonnamõjude hindamise ära jätmine tee valmimist kaheksa kuu võrra ehk ehitus võiks valmis saada 2026. aasta lõpus.

Senine keskkonnamõjude hindamine on valitsuse korralduse eelnõu seletuskirja kohaselt näidanud, et mõju Natura 2000 alale ei ole välistatud.

Kuigi Mustoja looduskaitsealal asub looduskaitsealuseid liike, tuleks Leisi ettepaneku kohaselt riigi julgeoluke tagamiseks ümbersõidutee ehitamist kiirendada ja keskkonnamõjusid hinnata lihtsustatult.

Eelnõu kohaselt keskkonnamõju hinnataks keskkonnamõju hindamisest eraldiseisva Natura hindamise käigus, lähtuvalt looduskaitseseadusest.

Möödunud nädala reedel, 10. oktoobril liikusid Saatse saapas Venemaa territooriumil tavapärasest suuremat relvastatud üksust. Politsei- ja piirivalveamet sulges seepeale Venemaad läbiva teelõigu ning suunas liikluse ümber Värska, Treski, Matsuri ja Sesniki kaudu.