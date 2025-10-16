X!

Amazon avas Eestis oma kontori

Majandus
AWS-i Põhja-Euroopa kommertsjuht Wil Tham kontori avamisel.
AWS-i Põhja-Euroopa kommertsjuht Wil Tham kontori avamisel. Autor/allikas: ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus
Tehnoloogiahiid Amazon avas Tallinnas kontori, et laiendada kohalolekut regioonis. Uues kontoris hakkavad tegutsema Amazon Web Services (AWS) ja Amazon Music.

Pilveteenus Amazon Web Services avas oma Eesti filiaali 2023. aastal ja alates neljapäevast on neil Tallinnas ka kontor, et toetada kliente kogu Baltikumis.

Amazon teatas, et investeerib Eestisse, kuna näeb siin suurt potentsiaali. Kuivõrd organisatsioonid viivad üha enam oma ärikriitilisi rakendusi AWS-i pilve, on ettevõttel Eestis kasvav kliendibaas.

"Meil on olnud õnn teha aastaid tihedat koostööd Eesti klientide ja partneritega, toetades nende innovatsiooni ja digimuutuse teekonda. Uue Amazoni kontori avamine Tallinnas on põnev verstapost, mis süvendab meie pühendumust Eestile," ütles AWS-i Põhja-Euroopa tegevjuht Kellen O'Connor.

Riik on AWS-i Eestisse tuleku protsessi toetanud eelkõige ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EISA) välisinvesteeringute keskuse kaudu.

EISA märkis, et Eesti jaoks on tegemist strateegilises vaates olulise sammuga, kus üks maailma nimekamatest ettevõtetest siin oma tegevusi laiendab.

