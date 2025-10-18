X!

Keskerakonna toetus kerkis Ukraina sõja eelsele tasemele

Keskerakonna valimisreklaam Mihhail Kõlvartist.
Keskerakonna valimisreklaam Mihhail Kõlvartist. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Oktoobris kasvas suurematest erakondadest enim toetus Keskerakonnale ja EKRE-le, selgus Kantar Emori riigikogu valimiste teemalisest üle-eestilisest küsitlusest. Kuises võrdluses kaotas enim toetust Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Kõige populaarsema erakonnana jätkab Isamaa, mida toetas oktoobris 23 protsenti. Septembris oli Isamaa reiting 24 protsenti ja augustis 25 protsenti ehk toetus on viimastel kuudel veidi kukkunud.

Keskerakonna reiting kerkis oktoobris 20 protsendile, milline tase oli erakonnal veebruaris 2022 ehk vahetult enne Ukraina sõda. Vahepealsel ajal, 2024. aasta suvel langes Keskerakonna reiting mitmel korral ka 12 protsendile. Tõusma hakkas Keskerakonna reiting tänavu veebruaris.

Kuises võrdluses kasvas Keskerakonna toetus kahe protsendipunkti võrra.

Toetust kasvatas ka EKRE, mis tõusis 15 protsendi suuruse toetusega SDE-st mööda kolmandale kohale. Septembris oli EKRE toetus 12 protsenti. EKRE reiting on kogu 2025. aasta kõikunudki vahemikus 12-15 protsenti.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna reiting oli oktoobris 14 ja Reformierakonnal 13 protsenti. SDE reiting langes kuises võrdluses kolme protsendipunkti võrra.

Parlamendiväliste Parempoolsete reiting oli üheksa protsenti, mis kordab nende parimat tulemust Kantar Emori küsitlustes.

Eesti 200 toetus oli oktoobris kolm protsenti, mis on nende tavapärane tase alates suvest 2024.

Erakonda Koos toetas kaks protsenti, Rohelisi ja ERK-d mõlemat üks protsent.

Valituskoalitsiooni summaarne reiting oli 16 protsendi tasemel.

Oma eelistust ei osanud oktoobris välja tuua 23 protsenti vastanutest, mida on oluliselt vähem kui septembris (30 protsenti).

Kui eelistuseta vastajaid arvesse võtta, toetas Isamaad oktoobris 17 protsenti, Keskerakonda 15 protsenti, EKRE-t 12 protsenti, SDE-d 11 protsenti, Reformierakonda 10 protsenti, Parempoolseid seitse protsenti ja Eesti 200 kaks protsenti.

Toetused rahvusrühmades

Eestlastest vastajate seas oli oktoobris esikohal Isamaa 27 protsendiga. Teisel kohal oli EKRE 18 protsendiga. Järgnesid Reformierakond ja SDE mõlemad 15 protsendiga. Parempoolsete toetus oli selles valijarühmas üheksa ja Keskerakonnal seitse protsenti. Eesti 200 toetus oli eestlastest valijate seas kolm protsenti.

Muust rahvusest vastajate seas on suveräänne liider Keskerakond, mis sai selles vastajarühmas 67 protsenti toetust. Teisel kohal on SDE 10 ja kolmandal Koos kaheksa protsendiga.

Teisel kohal on erakond Koos 12 protsendiga. EKRE kogus muust rahvusest vastajate seas kuus ja SDE viis protsenti toetust.

Kantar Emor küsitles veebi- ja telefoni teel 3.–13. oktoobrini 1684 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2 protsenti. Lähemalt saab reitingute kohta lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Toimetaja: Urmet Kook

