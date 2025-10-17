X!

Kala sööma innustavat kampaaniat tahab korraldada 13 pakkujat

Tartu Ülikooli korraldatud hankele kalatoodete turunduskampaania korraldamiseks laekus 13 pakkumust, millest suurem osa on ettevõtete ühispakkumused.

Augustis algatas ülikool riigihanke, leidmaks ettevõtet, kes 1,3 miljoni euro eest viiks läbi kala ja kalatoodete tarbimist edendava kampaania, mis innustaks inimesi rohkem kala sööma ja aitaks vabastada tarbijad eelarvamusest, et kala on kallis ja kalatoidud keerulised.

Hankele pakkumuste esitamise tähtaeg kukkus 17. oktoobri pärastlõunal ning selleks ajaks laekus 13 pakkumust.

Ainsad ettevõtted, kes üksinda kampaaniat korraldada tahavad, olid Adell Taevas ja Tank, ülejäänud 11 olid ühispakkumused. Postimees Grupp esitas hankele koos Corpore ja Kalaranna Kompaniiga lausa kaks eraldi pakkumust.

Pakkumuste hindamisel on 50-protsendiline osakaal loovstrateegial, millelt oodatakse, et see oleks humoorikas, sihtrühma kõnetav ja kõneainet pakkuv, 25 protsenti punktidest annab meediaplaan ja 25 protsenti eelarve jaotus ehk see, et etteantud summa piires saavutataks maksimaalne tulemus.

Hanke kestuseks on 18 kuud ning hankeperioodi alguseks on ülikool arvestanud 17. novembri.

Hange pälvis tähelepanu seoses tavatute kampaaniatingimustega, mis nägid esialgu ette, et kogumaksumusest 70 protsenti hüvitatakse läbiviijale alles pärast lepingu lõppemist. Kuna see tähendanuks reklaamifirmale, et kampaania alla tuleks kuni pooleteiseks aastaks kinni panna üle 900 000 euro oma raha, laekus hankele palju kriitilist tagasisidet, misjärel lepingutingimusi muudeti.

Uue hankelepingu projekti kohaselt tasub tellija pärast kampaaniamaterjalide kinnitamist agentuurile 30 protsenti kogumaksumusest, kuid ülejäänud 70 protsendi tasumine on võimalik mitte üksnes pärast kampaania lõppu ühes osas, vaid ka vaheetappide alusel.

Kalakampaaniat korraldab Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi koordineeritav kalanduse teabekeskus, mille üks ülesandeid on lisaks kalandussektori ja teadlaste koostöö organiseerimisele ka kalanduse kuvandit parandada ja kalatarbimist suurendada.

Kampaaniat rahastatakse Euroopa merendus-, kalandus- ja vesiviljelusfondi rahast.

2022. aastal tarbiti Eestis 17 kilogrammi kala elaniku kohta. Maailmas on see näitaja umbes 20 ja Euroopa Liidus keskmiselt 23 kilo elaniku kohta.

Toimetaja: Karin Koppel

