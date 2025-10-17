X!

Eksperdid: Putini ja Trumpi kohtumine Euroopa pinnal on tehniliselt võimalik

Venemaa president Vladimir Putin ja USA president Donald Trump
Venemaa president Vladimir Putin ja USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Kevin Lamarque
Ekspertide sõnul saab Vladimir Putini ja Donald Trumpi kohtumise Euroopa territooriumil tehniliselt ära korraldada. Tõenäoliselt esitleb Moskva visiiti diplomaatilise eduna ning võimalikud kokkulepped jäävad sümboolseteks.

"Üksjagu tegemist saab nüüd muidugi olema nende ülelennuõiguste taotlemise ja arreteerimise vältimistega. Ungarlased meile siin tõenäoliselt abiks ei ole, aga ega meie ei kavatse ka kuidagi lihtsaks teha seda rahvusvahelisel õigusel põhineva maailmakorra õõnestamist," lausus välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

Putini viibimisest Euroopa Liidu territooriumil sünnib aga suur pretsedent, mida Moskva kavatseb esitleda diplomaatilise saavutusena.

"Putin on alati tahtnud Washingtoniga tehingut teha – mitte Brüsseliga, mitte Kiieviga, vaid Washingtoniga, et seda siis esitleda kahe suurriigi vahelise kokkuleppena. Nii seda Venemaa propagandas esitletakse," sõnas rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Igor Gretski.

"Putinil on suur soov rabeleda välja rahvusvahelisest isolatsioonist ja näidata oma inimestele – mitte muidugi Venemaa rahvale, vaid eelkõige neile, kes kontrollivad Moskvas raha ja relvi – et ta on edu saavutamas ja kui edu ei ole võimalik näidata lahinguväljal ja majanduses, siis tuleb püüda näidata edu diplomaatias. Selleks, et anda lootust, et kohe-kohe on Lääs oma poliitikat ümber hindamas," ütles Vseviov.

Budapesti kohtumisel püüab Trump ilmselt edendada sõja külmutamise ideed, kuna talle on oluline näidata end rahutegijana. Putin kavatseb näidata, et mängib Trumpi mängu kaasa.

"Tõenäoliselt tehakse väga sümboolne otsus. Ilmselt peetakse läbirääkimisi ajutise relvarahu osas või vähemasti otsustatakse sõjalist tegevust vähendada. Tegelikult aga ei taha Putin Trumpi ärritada, vaid samal ajal oma sõda jätkata, kuni Ukraina on hävitatud," sõnas Gretski.

Samal ajal peab Kreml Gretski sõnul Tomahawk tiibrakettide võimalikku üleandmist Ukrainale lihtsalt blufiks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

