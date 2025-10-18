Koolivaheaja algus kasvatas lennureisijate arvu tuhandete võrra

Koolivaheaja algus kasvatas lennujaama reisijate arvu tavapärasega võrreldes tuhandete võrra. Mitme eestlase jaoks on otselendudena pakutavad reisisihtpaigad juba ära tüüdanud ja otsitakse põnevust kaugematest riikidest nagu Hiina.

Tallinna lennujaama reisijate arv on aastatagusega võrreldes languses, kuid tippaegadel, nagu koolivaheajal, seda ei paista. Vast alanud sügisvaheaja puhul pakkisid tuhanded pered kohvrid, et veeta nädalake soojal maal või avastada mõnd Euroopa linna.

"Kui tavapäraselt suvisel hooajal on lennujaamas 4000-5000 reisijat päevas, siis koolivaheaja ajal on reisijaid 7000-8000 ühe päeva kohta," lausus Tallinna lennujaama turundusjuht Margot Holts.

Populaarsemad sihtpaigad sel sügisel on Türgi ja Egiptus, aga huvilisi leidub ka nädalavahetuse külastusele näiteks Prantsusmaale. Üha enam inimesi jätab puhkuseplaanide tegemise viimasele minutile, mida reisikorraldajad ei soovita.

Laupäeva õhtupoolikul alustasid eestlased reise teiste seas nii Hispaaniasse kui ka Hiina.

"Aasta tagasi abiellusime. Meil on pulmareis siiani tegemata," ütlesid Hiina reisijad Heiki ja Kaili.

"Meil on seal majutus, kus on väike basseinike ja siis on natuke tööasju ka ajada. Naise perel on seal mingisugune koduke, mida nad tahavad sinna osta. Lähme seda vaatama," sõnas Hispaaniasse reisija Eric.

"Meil on need Vahemere riigid juba ära tüütanud - need katkised kivid ja kõik on ühtemoodi. Seal on midagi muud," laususid Hiina reisijad Jüri ja Liivi.

Raha vähesuse üle lennujaamas ei kurdeta.

"Me oleme elanud niimoodi, et meil pole erilisi finantsilisi probleeme. Saame lubada. Me rikkad pensionärid," ütlesid Jüri ja Liivi.

"Me oleme ka sõpradega pigem seda teemat arutanud, et ei saagi aru, kuidas läheb. Võib-olla eestlased ongi sellised, et ei julgeta öelda, kui läheb hästi. Eks keerulised ajad on, see on fakt, aga kellel ja kui palju on, seda ei oska öelda," sõnas Eric.

Eestisse saabuvate turistide hulk aga kasvab igal aastal mõne protsendi võrra. Lennujaama kinnitusel tuleb juurde nii töö kui puhkuse eesmärgil reisijaid. Maailmarändur Ilja jaoks sai Eestist pärast viiepäevast külastust tema lemmik-reisisihtpaik.

"Ma armusin Tallinnasse ja tahan siia ühel päeval tagasi tulla," sõnas Tšehhi turist Ilja.