X!

Koolivaheaja algus kasvatas lennureisijate arvu tuhandete võrra

Eesti
Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaam Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Koolivaheaja algus kasvatas lennujaama reisijate arvu tavapärasega võrreldes tuhandete võrra. Mitme eestlase jaoks on otselendudena pakutavad reisisihtpaigad juba ära tüüdanud ja otsitakse põnevust kaugematest riikidest nagu Hiina.

Tallinna lennujaama reisijate arv on aastatagusega võrreldes languses, kuid tippaegadel, nagu koolivaheajal, seda ei paista. Vast alanud sügisvaheaja puhul pakkisid tuhanded pered kohvrid, et veeta nädalake soojal maal või avastada mõnd Euroopa linna.

"Kui tavapäraselt suvisel hooajal on lennujaamas 4000-5000 reisijat päevas, siis koolivaheaja ajal on reisijaid 7000-8000 ühe päeva kohta," lausus Tallinna lennujaama turundusjuht Margot Holts.

Populaarsemad sihtpaigad sel sügisel on Türgi ja Egiptus, aga huvilisi leidub ka nädalavahetuse külastusele näiteks Prantsusmaale. Üha enam inimesi jätab puhkuseplaanide tegemise viimasele minutile, mida reisikorraldajad ei soovita.
Laupäeva õhtupoolikul alustasid eestlased reise teiste seas nii Hispaaniasse kui ka Hiina.

"Aasta tagasi abiellusime. Meil on pulmareis siiani tegemata," ütlesid Hiina reisijad Heiki ja Kaili.

"Meil on seal majutus, kus on väike basseinike ja siis on natuke tööasju ka ajada. Naise perel on seal mingisugune koduke, mida nad tahavad sinna osta. Lähme seda vaatama," sõnas Hispaaniasse reisija Eric.

"Meil on need Vahemere riigid juba ära tüütanud - need katkised kivid ja kõik on ühtemoodi. Seal on midagi muud," laususid Hiina reisijad Jüri ja Liivi.

Raha vähesuse üle lennujaamas ei kurdeta.

"Me oleme elanud niimoodi, et meil pole erilisi finantsilisi probleeme. Saame lubada. Me rikkad pensionärid," ütlesid Jüri ja Liivi.

"Me oleme ka sõpradega pigem seda teemat arutanud, et ei saagi aru, kuidas läheb. Võib-olla eestlased ongi sellised, et ei julgeta öelda, kui läheb hästi. Eks keerulised ajad on, see on fakt, aga kellel ja kui palju on, seda ei oska öelda," sõnas Eric.

Eestisse saabuvate turistide hulk aga kasvab igal aastal mõne protsendi võrra. Lennujaama kinnitusel tuleb juurde nii töö kui puhkuse eesmärgil reisijaid. Maailmarändur Ilja jaoks sai Eestist pärast viiepäevast külastust tema lemmik-reisisihtpaik.

"Ma armusin Tallinnasse ja tahan siia ühel päeval tagasi tulla," sõnas Tšehhi turist Ilja.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:20

Viipekeelsed uudised

21:16

Pühapäeval on päikseline ilm

21:14

Koolivaheaja algus kasvatas lennureisijate arvu tuhandete võrra

21:11

Kalevi kulul lustinud Flora jätkab liidrina

21:10

Ukraina elanikud ei usalda endiselt Trumpi

20:42

Serviti tagas eurosarjas edasipääsu kolmandasse ringi

20:28

Tänavuste valimiste e- ja eelhääletusel osales pea neli protsenti rohkem valijaid Uuendatud

20:02

Selver x TalTech ronis rongi alt välja

19:59

Tänak kindlustas õhtuhämaruses teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

19:32

Taani tennisetäht ärritas vastast ja sai seejärel tõsiselt vigastada

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:28

Vasknarva anomaalia: Vene kalalaevad peavad Peipsile pääsemiseks Eestilt luba küsima

19:59

Tänak kindlustas õhtuhämaruses teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

17.10

Briti monarhi vend jäi kuninglikest tiitlitest ilma Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

10:25

ÜI: Parempoolsed pääsevad Tallinnas volikokku, Keskerakond saab 36 mandaati Uuendatud

13:38

Trump kutsus Kiievit ja Moskvat sõda lõpetama Uuendatud

17.10

Trump kohtumisel Zelenskiga: loodame, et Ukraina ei vaja Tomahawk rakette Uuendatud

09:31

Viro mõrtsukabande tappis Vabadussõja päevil mõne kuuga 12 inimest

09:05

Ivar Põllu: käitume oma riigiga nagu kolonistid

17.10

Lehtme katse kriminaalmenetlus lõpetada nurjus

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

21:11

Kalevi kulul lustinud Flora jätkab liidrina

20:42

Serviti tagas eurosarjas edasipääsu kolmandasse ringi

20:02

Selver x TalTech ronis rongi alt välja

19:59

Tänak kindlustas õhtuhämaruses teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

loe: kultuur

16:30

Erik Tikan uuest dokfilmist: Ukrainas olles on Eesti nagu teine planeet

15:57

Mari Roosvalt: kunstnik võib eeskuju võtta, aga tal peab olema oma joon

11:53

Meisterjaan avaldas albumi "Meeleheina valvur"

11:19

Galerii: Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi tsüanotüüpianäitus "Kuidas nii äkki nii pimedaks läks" avamine

loe: eeter

16:30

Erik Tikan uuest dokfilmist: Ukrainas olles on Eesti nagu teine planeet

13:49

Stewart Johnson: üks nali kartulikoore-juustest ja te tahate mind tühistada

11:39

Kontserdisõber Reimo Raja: Lady Gaga kontsert on meeletult pompoosne spektaakel

17.10

Põlda: popmuusika esitamine annab klassikalisele muusikale palju juurde

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (18.10.2025 18:00:00)

17.10

Päevakaja (17.10.2025 18:00:00)

17.10

Ehitusseadustiku muudatused teevad asjaajamise kiiremaks

17.10

Raadiouudised (17.10.2025 15:00:00)

17.10

Raadiouudised (17.10.2025 12:00:00)

17.10

Amazon keskendub Eestis pilveteenuste pakkumisele

17.10

Lähipäevil sajab kohati hoovihma

17.10

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

17.10

Zelenski arutab Trumpiga uusi relvatarneid

17.10

Mitmel pool sajab hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo