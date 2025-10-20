Klaas süüdistas Tartu kaotuses Tallinnas toimunut

Reformierakonna Tartu linnapeakandidaat, pikaaegne Tartu linnapea Urmas Klaas ütles ETV valimissaates, et Reformierakonna lüüasaamise Tartus põhjustas Tallinnas ja Toompeal toimunud segadused.

"Me peame kindlasti analüüsima neid tulemusi ja võtma Eesti kui terviku pildi ette. Ma arvan, et me ei peaks hakkama mingit uut segadust siin külvama, vaid ikkagi omakeskis aru pidama, kuidas me edasi lähme. Valija on ju väga selge signaali saatnud Reformierakonnale üle Eesti ja sellest tuleb lähtuda," ütles Klaas.

"Kindlasti läks valesti see, et see segadus Tallinnas, me nägime, kuidas see mõjutas üle Eesti meie tulemust, kuidas reitingud muutusid. Ja kindlasti kogu segadus maksude ümber – see on kokku andnud selle olukorra, kus me täna oleme," lausus Klaas.

Reformierakonna Tartu meeskond oli Klaasi sõnul töökas ja tegi kõik endast oleneva.

Klaasi sõnul on ta Tartus valmis koostööks.

"Võti järgnevateks sammudeks on nende käes. /.../ Isiklik tulemus on hea, aga tervikuna oleme ühe mandaadi võrra Isamaast tartu volikogus tagapool," lausus Urmas Klaas.

Urmas Klaas sai Tartus 5486 häält.

Valimisvõidu võttis Isamaa, kes sai 79-liikmelises volikogus 16 mandaati ehk ühe mandaadi enam kui aastaid linna valitsenud Reformierakond.

Isamaa kogus Tartus 12 333 häält, Reformierakond sai 11 654 häält.