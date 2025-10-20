X!

Lukas koalitsioonist Tartus: fundamentaalseid erimeelsusi on üksikuid

Tõnis Lukas.
Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tartus valimised võitnud Isamaa linnapeakandidaat Tõnis Lukas ütles "Terevisioonis", et kellegagi koalitsiooni ei välistata ning fundamentaalseid erisusi erakondadega on üksikuid. Esmaspäeval hakkab Isamaa kohtuma võimalike koalitsioonipartneritega, seda valimistulemuse järjekorras.

Tartu praegune linnapea Urmas Klaas (RE) sõnas, et ka positsiooni kaotamise järel on Reformierakond Tartus endiselt suur fraktsioon ja tugev jõud. Seejuures märkis ta, et veel kuu aega tagasi prognoositi erakonnale linnas 10-11 mandaati.

Pühapäeval toimunud valimistel sai Reformierakond volikogus 15 mandaati ja Isamaa 16 mandaati.

"Selles mõttes ongi tunded kahetised, ühte pidi oleme saavutanud rohkem kui meile esialgselt reitingute järgi pakuti. Teist pidi loomulikult see, et oleme neli mandaati ära andnud, tuju muidugi ei paranda," rääkis Klaas.

Ta nentis, et kindlasti avaldab valimistulemusele mõju Reformierakonna tegutsemine riigis ja ka pealinnas, kuid süüdlasi ei peaks otsima mujalt ja vaatama peab ka kohapealseid teemasid. Siiski läksid Klaasi hinnangul riigi tasandi protestihääled Tartus Isamaale.

Isamaa ja Reformierakond saaksid linna 49-liikmelises volikogus moodustada 31 häälega koalitsiooni.

"Kõigi valijate antud mandaate tuleb austada, nii et kohtume täna kõigi üle künnise volikokku jõudnud nimekirjade esindajatega ja mõtleme need asjad läbi, küllap saame olla homme targemad," sõnas Lukas.

Kellegagi koalitsiooni loomist välistama Isamaa Lukase sõnul esialgu ei hakka. Ta sõnas, et kohtumisi alustatakse valimistulemuse järjekorras. Seejuures õnnitles Lukas Klaasi hea isikliku tulemuse poolest ning lisas, et Reformierakonna üldine tulemus ei ole häbenemist väärt.

Teoreetiliselt saab Tartus moodustada koalitsiooni ka ilma suurima häältesaagi saanud Isamaata. Klaas ütles, et on avatud koostööks ja ees seisvad kohtumised on kindlasti olulised ning tähtis on, et Tartu saaks toimiva ja tulevikku vaatava linnavalitsuse.

Fundamentaalseid erimeelsusi, mis koostöö linna juhtimises välistaksid, on Lukase sõnul erakondadega väga üksikuid ning needki on ilmselt ületatavad.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Reimo Sildvee

