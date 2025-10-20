Politico: EL-is küpseb plaan võtta uued liikmed vastu ilma vetoõiguseta

Veebiväljaande Politico teatel arutavad Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid võimalust, mille kohaselt võiksid riigid liituda blokiga ilma vetoõiguseta. Selline samm võib tagada, et sellised riigid nagu Viktor Orbani juhitud Ungari ei takistaks Ukraina liitumist EL-iga.

EL-i liikmesuse eeskirjade muutmise ettepanek on alles algstaadiumis ja vajab kõigi olemasolevate liikmesriikide heakskiitu, ütlesid asjaga kursis olevad allikad veebiväljaandele Politico.

Kava idee seisneb selles, et uued liikmesriigid saaksid täieliku hääleõiguse pärast seda, kui EL on muutnud oma toimimisviisi, mis teeks üksikutel riikidel bloki poliitika vetostamise raskemaks.

Selle plaaniga püüavad laienemist pooldavad liikmesriigid anda uue hoo EL-i laienemisprotsessile. Praegu pidurdavad seda protsessi Ungari ja mõned teised riigid, kartes, et laienemine võib kahjustada nende huve.

"Tulevastelt liikmetelt tuleks nõuda vetoõigusest loobumist kuni oluliste institutsiooniliste reformide, näiteks kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamise kehtestamine enamikus valdkondades, elluviimiseni," ütles Saksa parlamendi Euroopa asjade komisjoni juht Anton Hofreiter

See algatus võimaldaks riikidel, nagu Ukraina, Moldova, Montenegro nautida EL-i liikmesuse eeliseid, kuid esialgu poleks neil vetoõigust.

"Plaan, mille kohaselt uued liikmed liituvad ilma täieliku hääleõiguseta, tagaks meie tegutsemisvõime ka laienenud EL-is. Lääne-Balkani riikide esindajatega peetud aruteludest oleme saanud selgeid signaale, et sellist lähenemisviisi peetakse konstruktiivseks ja elujõuliseks," rääkis Hofreiter.

Politico kirjutab, et Ida-Euroopa ja Lääne-Balkani kandidaatriikides kasvab meelepaha, kuna riigid on teinud ulatuslikke riigisiseseid reforme, kuid pole aastaid pärast avalduse esitamist jõudnud liikmelisusele lähemale. Näiteks Montenegro puhul algasid kõnelused EL-iga liitumiseks juba 2012. aastal.

"Viimane riik, mis EL-i astus, oli Horvaatia, seda enam kui 10 aastat tagasi. Ja vahepeal lahkus Suurbritannia," ütles Montenegro president Jakov Milatović.

Ka Ukraina asepeaminister Tarass Katška kutsus EL-i üles leidma lahendusi. Kiievi püüdlusi Euroopa Liiduga liitumisel takistab praegu Ungari veto.

"Ootamine ei ole variant. Seega vajame lahendust praegu. See on oluline nii Ukrainale kui ka Euroopa Liidule. Ma arvan, et samal ajal kui Venemaa testib droonidega Euroopa julgeolekut, teeb ta sama ka EL-i ühtsuse õõnestamisega," märkis Katška.