Saksa välisminister: ühehäälsuse nõue ohustab EL-i

Saksa välisminister Johann Wadephul hoiatas kolmapäeval, et Euroopa Liidu ühehäälsuse reegel välispoliitikas seab bloki julgeolekuküsimustes eksistentsiaalsesse ohtu ja ütles, et Saksamaa pöördub liikmesriikide poole, kes on skeptilised kvalifitseeritud häälteenamuse sisseviimise suhtes.

"Julgeoleku osas võib ühehäälsuse põhimõte meid eksistentsiaalsesse ohtu seada. Sest see on elu ja surma küsimus! Me näeme seda iga päev Ukrainas," ütles Wadephul Berliini poliitilisele üritusele ettevalmistatud kõnes.

Ta rõhutas, et Euroopa Liit vajab kvalifitseeritud häälteenamust otsuste kiiremaks langetamiseks, eriti välispoliitikas, lisades, et seda muudatust toetab praegu 12 liikmesriiki.

"Ja me pöördume kõigi liikmesriikide poole, sealhulgas nende poole, kes on endiselt skeptilised," lisas ta.

Eesti on üks neist riikidest, mis ei ole seni nõustunud loobuma EL-i ühises välis- ja julgeolekupoliitikas (CSFP) vetoõigusest, mida ühehäälsuse nõue sisuliselt tähendab.

Lisaks CSFP-le kehtib ühehäälsuse nõue EL-is veel ka maksupoliitikas, ühise eelarve (MFF), liikmete vastuvõtmise või lahkumise, aluslepingute muutmise ning veel mõnes kitsamas küsimuses. Muudes valdkondades võetakse otsused vastu kvalifitseeritud häälteenamusega.