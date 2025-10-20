Saaremaal võimsa tulemuse teinud Isamaa esinumber lubab rohkem kaasamist

1359 häält saanud endine kohalik politseijuht Antsaar ütles, et Isamaa lubas valijatele kaasamist ja soovib seda ka teha.

"Seni oli siin nii, et koalitsioon ja opositsioon panid piirid vahele ja valitud saadkuid ei lastud ligi meie arengu otsustele. Väga vähe kaasati volikogus ja ka kohalikus elus. See puudutab osavallakogude muresid ja rõõme," sõnas Antsaar.

Antsaar pole Isamaa liige. "Amet ei luba seda. Isamaa seltskonnaga liitusin selle aasta alguses, kui hakkasime valimisteks valmistuma," sõnas Antsaar.

Antsaar pöördus ise Isamaa poole. "Ise kutsusin ennast. Läksin ja küsisin, kas mul on võimalik teiega koos valimistralli tulla. Mind võeti lahkesti vastu," sõnas Antsaar.

Antsaar ei oska öelda, mis tõi talle suure häältesaagi. "Kui ma teaksin täpset vastust, siis oleks hea, aga tuleb vaadata, millised erakonnad häältest ilma jäid. Eks need on ka protestivalimised tänase valitsuse vastu, kes meil siin Saaremaal kureerinud on. Hääli kaotas ju Reformierakond. Minu puhul on oluline, et kui Isamaad toetati, siis mina olin ju Isamaa esinumber," lausus Antsaar.

Antsaar usub, et määravaks sai osaliselt ka siiski tema politseitöö, mida ta on saarel teinud 32 aastat.

Terve Saaremaa: meil oleks Isamaaga koos ülitugev mandaat

Üheks partneriks, keda Isamaa Saaremaal koalitsiooni moodustamiseks lisaks EKRE-le ja Keskerakonnale kaalub, on valimisliit Terve Saaremaa, kes tegi valimistel paremuselt teise tulemuse.

"Meil oli täna esimene kohtumine valimiste võitjaga," ütles Terve Saaremaa esinumber, abivallavanem Liis Lepik.

"Kahe peale kokku on meil ülitugev mandaat: 31-liikmelises volikogus oleks meil kahe peale 20 kohta. See on väga tugev esindatus volikogus ja meil oleks hea seda koostööd teha. Võiks arvata, et kaks valimistel parima tulemuse teinud nimekirja võiksid ikkagi leida selle ühisosa," rääkis Lepik.

Saare maakonna kohalike valimiste mõjutaja oli Lepiku hinnangu Isamaa üleriiklik populaarsus. "Siin kohapeal see väga tugevalt ka realiseerus," lisas ta.

Lepik ütles, et Terve Saaremaa pakuks koalitsioonis saarlastele stabiilset ja pühendumisega tehtud tööd Saaremaa nimel.

"Lugupidav ja viisakas suhtumine teistesse osapooltesse ja ikkagi progress. Me võib-olla tõesti ei luba siin muutusi, aga kuna oleme juba viimase kaheksa aasta jooksul väga palju tööd ära teinud, siis täna on lihtsalt vaja algatatud protsessidega edasi minna ja need lõpuni viia. Meil on veel palju teha ja neid uusi mõtteid ja ägedaid algatusi on meil väga palju," rääkis Lepik.